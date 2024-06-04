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拜登收緊邊境衝擊勞動市場 卻緩解供應鏈

記者顏伶如／即時報導
拜登政府大幅縮減無證客入境人數，這項政策對美國經濟可能帶來雙面刃影響。（美聯社）
拜登政府大幅縮減無證客入境人數，這項政策對美國經濟可能帶來雙面刃影響。（美聯社）

拜登總統簽署行政命令限縮美墨邊境的庇護申請，CNBC新聞網站分析，這項政策對美國經濟可能帶來雙面刃影響：美國勞動市場雖將受到微幅衝擊，但同時可讓美墨兩國之間的供應鏈瓶頸獲得緩解，有機會讓通膨壓力得以降低。

疫情期間，美國就業市場大量仰賴移民支撐，美國經濟得以迅速復甦。經濟專家與貿易分析師表示，一旦移民人數減緩，就業市場恐將跟著變得疲弱；但限縮移民可能有助於排除美墨邊境貨運瓶頸，進而降低通膨壓力。

拜登簽署行政命令可以暫時拒絕從美墨邊境進入美國的無證移民申請庇護，僅有特定狀況允許例外。邊境巡邏隊(Border Patrol)幹員將可以更迅速將無證移民驅逐出境。

不過，貿易、旅遊並不受行政命令影響，合法移民還是可以入境美國，並向美國申請庇護。

曾任白宮經濟顧問委員會(Council of Economic Advisers)首席經濟學家、耶魯大學(Yale University)預算實驗室(Budget Lab)經濟主任提迪斯契(Ernie Tedeschi)指出，從移民改變的角度來看，行政命令帶來微幅轉變，對於就業成長及經濟擴張衝擊不大。

報導分析，無證移民潮大量湧入引發民怨，行政命令是拜登的政治回應，民眾對移民問題的挫折感已經衝擊拜登連任選情，但邊境政策同時牽動商業貿易、勞工雇用以及消費者商品價格，所有層面都與美國經濟健康息息相關。

專家指出，短期經濟衝擊應該相對輕微，限制庇護申請會對美國就業市場成長造成某些影響，卻有助於排除邊境地區的供應鏈瓶頸，讓美墨兩國之間的貿易變得更有效率。

提迪斯契說，估計就業統計將會稍微緩和，其他立即效應還包括企業可能在開立新店面時發現較難找到人手。提迪斯契分析，2019年以來移民為美國提供200萬就業人力，美國原本就業市場在同期之內流失120萬人力。

移民 就業 拜登

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