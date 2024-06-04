拜登祭最嚴庇護禁令 連7天每日逾2500無證客「立即關邊境 」

拜登總統4日宣布大幅限縮申請庇護的無證客人數，大部分美墨邊境即刻起關閉。圖為涉水渡過美墨邊境格蘭德河的父子。（美聯社）

拜登 總統4日頒布任內最嚴格的庇護 禁令，同時美墨大部分邊境在當天午夜關閉並驅離大批無證客出境，拜登強調此舉「別無選擇」，不過眾院議長強生則痛批拜登根本沒有關心邊境危機，只不過是作秀而已。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，拜登總統在國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)等官員陪同下，舉行記者會宣布新移民政策：「今天我之所以在此，是要做國會共和黨人拒絕做的事，也就是採取必要措施，確保我國邊境安全。」並強調：「不採取合法途徑或是未經許可非法入境的移民，滯留美國的庇護申請將受限。」

拜登新移民政策規定，若連續七天平均每日入境口岸的非法移民 湧入逾2500人次，立即關閉邊境，由於限制嚴格，拜登拉共和黨人為自己辯護：「老實說，我希望透過兩黨協商來解決問題，以僱用更多邊境人員、更多庇護官員，但是共和黨人讓我別無選擇。」

稱不會「妖魔化」移民

同時為消弭反對聲浪，拜登還強調自己與川普絕對不同：「我永遠不會把移民妖魔化，也永遠不會在邊境將兒童與家屬強制分離。」

不過眾院議長強生在例行記者會上痛批拜登早就應該有所作為，並指控新政策軟弱無力：「大家都知道，這只是為了妝點門面，如果拜登真的關心邊境問題，早就該這麼做了。」

報導指出，由於拜登移民新政策立即生效，換言之，自4日下午起抵達美國邊境的移民基本上無法入境申請庇護，並面臨隨時被驅逐的命運；根據匿名聯邦資深官員透露，依照新規定，大批移民可能在短短數小時內遭到強制驅離，遣返墨西哥或其祖國。

不過基於人道主義，對於沒有父母陪同過境的未成年人則有豁免，申請庇護另案處理；同時聯邦官員透露，只有連續14天人數在1500人以下，才會取消限制令，恢復正常邊境程序並增加庇護申請機會。

根據美墨兩國先前協議，墨西哥每月接收數以萬計來自古巴、海地、委內瑞拉與尼加拉瓜的無證移民，但拜登新移民規定實施後，尚未確認墨西哥當局是否願意擴大收容被驅離出境的非法移民。