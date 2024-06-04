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拜登以停火協議架住內唐亞胡 美官員透露內幕

編譯盧思綸／即時報導
美國國安會發言人柯比3日堅稱目前以哈停火協議「取決於哈瑪斯」，正在等待對方回覆。圖為科比5月28日出席例行記者會畫面。(美聯社)
美國國安會發言人柯比3日堅稱目前以哈停火協議「取決於哈瑪斯」，正在等待對方回覆。圖為科比5月28日出席例行記者會畫面。(美聯社)

衛報報導，白宮堅稱目前以哈停火協議「取決於哈瑪斯」，可是以色列總理內唐亞胡反應態度不一致，反映以色列聯合政府、戰時內閣的分歧。

美國國安會發言人柯比3日回應以色列內部對協議的分歧立場，堅稱總統拜登5月31日安息日公布的停火方案是以色列政府所提議，更點名以色列外交部長卡茲（Israel Katz）亦承認這項事實，「準確反映出是美以共同擬定」。

柯比表示，哈瑪斯在5月30日晚間已收到提案，「目前正在等待哈瑪斯回應」，現在停火協議「取決於哈瑪斯」。

美國官員說，拜登並非刻意選在安息日發表，而是因為協議已經提前一日交給哈瑪斯。以色列政府機關在安息日關閉、保守派政治人物也會切斷包含網路等對外聯繫。

可是以色列總理內唐亞胡卻說，任何未能殲滅哈瑪斯並將加薩去軍事化的協議都是「不可能的」，並在3日向國會表態，「主張以色列接受未能滿足戰爭條件的停火協議是不正確的」。

內唐亞胡3日表示，以色列在加薩的首要任務是殲滅哈瑪斯，而拜登3階段協議的第1階段可以在不結束戰爭的前提下實施。

根據該協議，第1階段要求雙方休戰6周，並釋放被哈瑪斯挾持的部分人質；第2階段雙方就「無限期停止敵對行動」進行談判，並釋放所有倖存人質；第3階段則著重於重建加薩。

美國官員透露，內唐亞胡在拜登發表前幾個小時，才知道白宮要將內容公之於眾。美國官員承認，拜登公布協議的一部分原因，是為了架住以色列戰時內閣，讓他們同意條件，也清楚內唐亞胡擔心公開內容會危及聯合政府。

以色列 哈瑪斯 拜登

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