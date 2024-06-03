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眾院撥款委員會提預算法案 主張軍援台灣5億美元

中央社華盛頓3日專電

聯邦眾議院撥款委員會指出，旗下小組委員會4日將討論一項預算法案，包括提供台灣5億美元外國軍事融資及最多20億美元的貸款和貸款擔保，以強化台灣嚇阻力抗衡中國。

眾議院撥款委員會（House Appropriations Committee）今天公布2025財政年度預算案相關法案，委員會「國務院、外交業務及相關計畫小組委員會」（State, Foreign Operations, and Related Programs Subcommittee）明天將審議。

該小組委員會主席、共和黨籍的狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）說，該項提案將會確保預算用於美國重要政策，例如支持戰略盟友以色列、台灣，抗衡美國的對手，例如共產中國，伊朗、古巴恐怖主義國家，以及哈瑪斯（Hamas）、真主黨（Hezbollah）等恐怖組織。

撥款委員會的新聞稿指出，委員會主張提供台灣5億美元的外國軍事融資（Foreign Military Financing），及最多20億美元的貸款和貸款擔保，以強化台灣在海峽兩岸的嚇阻力。

根據新聞稿，這筆對台軍援是抗衡中國的一部分。委員會也主張，提供21億美元增進美國在印太地區的國家安全利益，並供4億美元予「對抗中國影響基金」（Countering PRC Influence Fund），以反制中共在全球的惡意活動。

眾議院撥款委員會主席、共和黨籍的科爾（Tom Cole）指出，這項提案展現「面對極權主義日益增長的威脅，我們不會退縮，會持續捍衛自由」。

他還說，應對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）試圖非法改變國界、伊朗對以色列發動危險攻擊、中國對台灣的覬覦、犯罪組織將強效類鴉片止痛劑芬太尼（Fentanyl）走私到美國等種種行為，「美國將採取必要措施，來保護我們的利益」。

根據美國國務院網站，國務院負責的外國軍事融資計畫是美國重要外交政策工具，透過美國提供的援助款，讓聯盟夥伴和友好國家取得美國的軍備、服務和培訓，促進區域和全球穩定，強化軍事能力，促進軍事關係，有利美國在全球的利益。

貸款 國務院 預算

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