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拜登將發布行政命令 限縮邊境地區的庇護申請

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拜登將發布行政命令 限縮邊境地區的庇護申請

記者顏伶如／即時報導
在美墨邊界尋求庇護的無證移民。(歐新社)
在美墨邊界尋求庇護的無證移民。(歐新社)

墨西哥總統大選結果揭曉，61歲女科學家薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)成為首位墨西哥女總統，新政府未來將在美國邊境政策扮演重要角色。哥倫比亞廣播公司(CBS)3日上午報導，三名知情人士透露，拜登總統最快將於4日將發布行政命令，內容包括限縮美墨邊境地區的庇護申請。

報導指出，一旦邊境地區非法入境人潮超過某個門檻時，行政命令將允許移民官員將非法入境美國的外籍人士迅速驅逐出境，不必處理這些無證移民的庇護申請。行政命令法律根據來自移民法212(f)條款的總統權限，前總統川普任內曾援引相同條款對移民政策祭出限縮，包括引發爭議的旅遊禁令。

目前拜登政府每天在美墨邊境處理約1500名移民的庇護申請，絕大多數案件申請人是透過智慧型手機應用程式完成面試預約，並在墨西哥等候通知。

根據報導，沒有成年人陪伴的未成年無證兒童，行政命令將予以豁免。

某些民主黨國會議員2日聽取了拜登最新行政命令的簡報，美墨邊境地區幾個城鎮的首長均受邀出席4日的行政命令發布記者會。

不過，哥倫比亞廣播公司分析，拜登行政命令極可能面臨訴訟挑戰。拜登上台以來推出的重大移民政策，幾乎每一項都被移民倡議人士或共和黨執政州告上法院。

最近幾個月，美墨邊境非法入境潮有降溫趨勢。邊境巡邏隊(Border Patrol)指出，5月份在美墨邊境逮捕無證移民約11萬8000人，連續第三個月呈現減少。美國官員說，墨西哥當局加強查緝前往美國的偷渡行動，拜登政府擴大驅逐，都是非法入境人數降低的原因。

移民 拜登 美墨邊境

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