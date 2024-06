川普封口費案被定罪 風暴女打破沉默：他應入獄

成人片女星「風暴女丹尼爾斯」(Stormy Daniels)在前總統川普 被定罪後首度打破沉默。她於英國「鏡報」(The Mirror)周末發布的專訪中表示,川普應該入獄。

Sunday's front page: Stormy Daniels breaks silence on Donald Trump's guilty verdict and says: Lock him up#TomorrowsPapersTodayhttps://t.co/H79PEp2EAX pic.twitter.com/yjPhOp6H0z