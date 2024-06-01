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判決前總統有罪成焦點 川普案陪審員恐難返平靜日常

中央社紐約1日綜合外電報導
川普封口費案紐約陪審團的12名陪審員。路透
川普封口費案紐約陪審團的12名陪審員。路透

川普封口費案紐約陪審團的12名陪審員，對這位共和黨籍前總統、也是美國最有權勢且最具爭議性的男性之一做出歷史性的有罪判決，卻僅僅受到法院下令匿名的薄弱保護。

法新社報導，如今這層薄弱的護身盔甲消失，12名陪審員必須在這個出於政治動機的騷擾甚至是暴力皆日增的國家，重返生活正軌。

本案承審法官默欽（Juan Merchan）在陪審團做出裁決後，花了不少時間向陪審員道謝，並告知「他們從事的是一項艱鉅且壓力沈重的任務」。

專家表示，陪審員克服完審理這起牽涉廣泛案件的艱辛和緊張之後，現在面臨報復的威脅。

賓州大學（University of Pennsylvania）法學教授芬克斯坦（Claire Finkelstein）說，她預期陪審員的身分將會曝光，而且會是透過被告曝光。

儘管陪審員受到匿名的保護，但檢方和被告律師都知道他們的姓名，且在社群媒體上也有人正在想辦法曝光他們的身分，一些網友甚至揚言施暴。

芬克斯坦告訴法新社，這將置這些陪審員於險境，「一如我們所見到選舉工作人員的遭遇，這可能是確實會有疑慮的一點」。

紐約州參議會司法委員會主席霍伊爾曼-希卡（Brad Hoylman-Sigal）表示，陪審員的安全「具有至高無上重要性」。

民主黨籍的霍伊爾曼-希卡說：「對他們的保護，以及這起裁決，將向全國和全世界展現我們確實是一個法治國家。」

芬克斯坦指出，實際上可以採取的保護陪審員行動，包括在他們的住家安排警衛、將他們安置他處甚至接受證人保護，但她「希望不會走到那一步」。

川普（Donald Trump）對陪審團及他們所做裁決的反應，可能對於陪審員會受到多大關注有重大影響。

開庭審理之初，法官默欽對川普下達局部禁言令（gag order），包括不得在公開發言中攻擊陪審員。

這道禁令也適用於本案證人、默欽家人及檢察官的家人，且目前仍維持有效；但法官可在7月11日宣判量刑時解除命令。

默欽已於27日解除陪審員不得在法院以外提及這起審判的命令。

法學教授、前檢察官葛希曼（Bennett Gershman）說：「陪審員現在可以自由討論本案，以及他們對證據和他們判決的看法。（但）我不預期川普案的陪審員會是尋求把自身經歷拿來變現的『鬼鬼祟祟陪審員』（stealth juror）。」

本案從大約200人中挑選出陪審員，曾有一女中選後退出，她告訴法官因為有媒體報導導致她的身分曝光。法官因而懇求媒體記者下筆謹慎，不要對陪審員的外表過於詳密描述，導致他們可被辨識出。

這次整個庭審期間，川普由支持者輪流陪同出庭，美國機車幫派「地獄天使」（Hells Angels）前首腦齊托（Chuck Zito）一度在側。

芬克斯坦說：「顯然（川普）試圖在裁決出爐前威嚇陪審團成員。這真的像一場黑幫審判。」

川普 紐約州 社群媒體

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