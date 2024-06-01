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前副國務卿：中國越欺負台灣 國際社會就越支持台灣

記者陳湘瑾／即時報導
前副國務卿阿米塔吉（左三）。記者邱德祥/攝影
前副國務卿阿米塔吉（左三）。記者邱德祥/攝影

前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）31日接受美國之音專訪，他表示，願意為台灣發聲的國際聲浪日益增加，「中國越是欺負台灣，國際社會對台灣的支持就越多」。

據美國之音報導，阿米塔吉曾在2001年到2005年美國前總統小布希任內擔任副國務卿，熟稔美國國防和外交政策，他也是今年「總統暨副總統就職典禮特使團」成員之一。阿米塔吉與訪台時表示，美國會持續遵守長久以來的承諾，希望協助台灣維護自我防衛的能力。他也讚賞台灣目前積極進行各項重要的軍事改革。

面對解放軍在520就職典禮後的圍台軍演，阿米塔吉指出，當中國忙著欺負台灣的時候，放眼世界，越來越多人為台灣發聲，「中國不明白，越是欺負台灣，國際社會對台灣的支持就越多。」

針對部分媒體報導稱「台灣是地球上最危險的地方」，阿米塔吉分析，習近平說過解放軍必須在2027年之前準備好對台灣採取武力行動，但並沒有說解放軍在2027年就會採取行動。

他表示，「對台灣、美國、日本和其他對台灣民主的延續非常感興趣的國家來說，如果我們正確出牌，做我們需要做的事情來支持台灣，台灣就不會成為世界上最危險的地方。」

他也提出對中國國家主席習近平的觀察，「他對中國並不是那麼感興趣，只對黨感興趣，所以當我和其他人談論習近平時，我說他們應該想到法國的路易十四，他曾說過一句著名的話，他就是國家，我覺得習近平會說，他就是黨，而黨就是國家。」

習近平 解放軍 國務卿

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