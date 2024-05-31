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從樂觀、面無表情到明顯不悅…川普聆判 神色大變

編譯陳韻涵／即時報導
川普30日出庭聆判。（美聯社）
川普30日出庭聆判。（美聯社）

還原5月30日這場歷史性審判的現場。前總統川普封口費案陪審團傍晚通知主審法官默欽(Juan Merchan)已討論出結果，默欽召集眾人回庭。川普聆聽陪審團裁決結果前後，神情從樂觀、面無表情到明顯不悅，凸顯他不滿陪審團的判決結果。

美聯社報導，默欽30日下午約下午4時30分左右，原本已經計畫送陪審員回家，商議明早再繼續討論。

川普看似樂觀，熱烈與律師交談；通常，有陪審員要向庭上報告時，法庭就會響起鈴聲，但30日整天都默默無聲。

最終，不是鈴聲響起，而是法庭職員的鑰匙叮噹作響。

令人意外的是，默欽回到法官席；下午4時20分左右，默欽宣讀：「我們的陪審團已經做出裁決」，並要求再30分鐘寫裁決表。

原先的緊張氣氛立刻轉為急迫等待，默欽告訴在場人士請大家安靜等待，並說「我幾分鐘後就回來」。

隨著時間分秒流逝，川普的辯護律師白朗奇(Todd Blanche)低聲與川普說話；川普面無表情，雙手交叉在胸前。

曼哈頓地檢白艾榮(Alvin Bragg)隨後進入法庭，與助理在旁聽席坐下。  

法庭上擠滿人，包括數十名記者、素描畫家、民眾，以及川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)。

傍晚5時左右，默欽回到法官席，並指示法庭官員將陪審團帶進法庭；12名陪審員進入法庭時，大多數人經過川普身邊時，眼睛都直視前方。

接著，法院人員依序就川普被指控的事項，詢問陪審團是否有罪；陪審團一項一項地肯定宣布，連續說了34次有罪。

陪審團的判決結果宣讀時，另一間法庭的轉播畫面暫時關閉，在場旁聽的媒體和大眾看不到川普第一項指控被宣判有罪時的表情，但可聽到低沉的喘息聲。

判決結果宣讀後，轉播畫面恢復，川普面無表情地坐著，接著他開始環顧法庭，冷眼撇向陪審員；白朗奇則以雙手撐臉，眉頭緊皺著。

陪審團隨後離開法庭，而當他們再次經過站立的川普，川普似乎盯著陪審員看。

15樓法庭外的走廊，可聽見下方街道上的歡呼聲，那裡聚集了川普的支持者和反對者。

川普步出法院時，艾瑞克把手放在父親的背上。接著川普轉向等候他發言的媒體攝影機，說道：「我是非常無辜的男人」，矢言繼續為這場他屢次宣稱「可恥的」案件抗辯到底。他說：「我們將奮戰到底，我們將會得勝。」

川普成為美國史上首位遭刑事重罪定罪的前總統，法官訂於7月11日宣布刑期。

川普 白艾榮 曼哈頓

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