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川普被判有罪 兩黨全力動員號召支持者

中央社紐約31日專電
川普於川普大樓大廳召開記者會獨白33分鐘。(美聯社)
川普於川普大樓大廳召開記者會獨白33分鐘。(美聯社)

前總統川普2015年於川普大樓大廳召開記者會，宣布參加2016年共和黨總統初選。將近9年後，川普今天在相同地點向媒體說明審訊被操控，將上訴到底。距離美國總統選舉不到半年，兩黨全力動員，在黨代表大會召開前召喚基層支持者。

川普史無前例成為美國首個刑事罪行在身的前總統後，隔天在紐約曼哈頓起家地川普大樓（Trump Tower）大廳召開記者會。他不斷強調審訊被操控，判決是場騙局，將會上訴。

這場記者會場內外都擠滿支持者與媒體記者，現場沒有座位，不接受提問。川普獨白講了33分鐘後離去，場景令人聯想到2015年6月，他在相同地點宣布參加共和黨總統初選，當時輿論沒人看好身兼地產大亨與實境秀主持人的川普能夠獲得提名。

一般認為，川普因2016年總統選舉期間，因透過律師向成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費案犯行而坐牢的可能性不高，不過有罪在身的川普，將前所未有的繼續出席造勢活動、黨代表大會和總統辯論。

川普陣營必須在有罪判決後30日內提出上訴，承審法官莫城（Juan Merchan）已定7月11日宣布刑期，共和黨將於7月15日至18日於密爾瓦基（Milwaukee）召開黨代表大會，正式提名川普為總統候選人。未來兩個月，美國將進入難以預料的政治風暴，考驗美國司法與民主的韌性。

紐約時報（New York Times）分析，共和黨初選期間，川普每項起訴都更拉近黨內基層群眾，提高他的政治支持度和募款金額，有罪判決結果初步看來這模式將會重複。法官宣布川普有罪後，川普募款帳戶即湧進3480萬美元政治捐款。

對民調糾結的兩黨選情而言，川普有罪究竟會帶來負面或正面影響，暫時誰都說不準。不過雙方陣營策士、名嘴全面出擊，各自鼓動支持者，希望在有罪判決變局中，改變6個搖擺州的形勢。

川普 共和黨 紐約時報

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