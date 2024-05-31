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封口費案陪審員如今可決定是否爆料審議內幕

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川普封口費案判有罪 支持者喊暴動、革命、報復

中央社華盛頓30日綜合外電報導
紐約陪審團於封口費刑事審判中認定前總統川普有罪，支持者大為不滿。 路透
紐約陪審團於封口費刑事審判中認定前總統川普有罪，支持者大為不滿。 路透

美國前總統川普今天遭到紐約一陪審團裁決，其「封口費案」犯下的34項重罪全數有罪，引發他的支持者強烈憤怒，紛紛湧入挺他的網站留言呼籲發起暴動、革命或暴力報復。

川普（Donald Trump）成為美國史上首位遭到刑事定罪的前總統後，路透社檢視3個挺川普的網路平台上的留言，這些平台分別是他自己的「真實社群」（Truth Social）及Patriots.Win和Gateway Pundit，結果見到他的支持者針對相關消息留下數十則暴力貼文。

其中有些人喊出要攻擊陪審員，或是處決承審法官莫城（Juan Merchan），或是直接發動內戰和武裝叛亂。

Patriots.Win上的一則留言寫道：「莫城有必要由紐約某個無所顧忌的人來處理。希望他（莫城）遇到的是拿著一把開山刀的非法移民。」

Gateway Pundit上則有人暗示要槍殺自由派人士。貼文寫道：「該是開始斃了一些左派仔的時候。這（件事）沒辦法用投票解決。」

川普輸掉2020年總統大選並宣稱選舉舞弊後，相關的暴力威脅和恐嚇言論在美國激增。

川普目前正在競選重返白宮，他毫無根據地將幾件自身官司的法官和檢察官說成是美國現任總統暨競爭對手拜登（Joe Biden）政府的腐敗工具、意圖破壞他入主白宮，他的支持者因此對法官和法院官員發動一系列威脅和恐嚇。

川普 白宮 非法移民

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