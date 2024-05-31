前任聯邦檢察官：川普辯護律師採用錯誤策略導致敗訴

前總統川普的辯護律師團輸掉原本能夠打贏的「封口費」案，問題出在全盤採用「川普劇本」：矢口否認到底、抨擊所有膽敢提出質疑者，這套策略向來奏效，如今卻踢到鐵板。美聯社

聯邦檢察官出身、擁有20多年刑事訴訟 資歷的資深律師查普德蘭(Paola Chapdelaine)30日在紐約時報 撰文指出，前總統川普 的辯護律師團輸掉原本能夠打贏的「封口費」案，問題出在全盤採用「川普劇本」：矢口否認到底、抨擊所有膽敢提出質疑者，這套策略向來奏效，如今卻踢到鐵板。他指出，倘若辯護律師正確出牌，最後結果可能是懸案陪審團(hung jury)或輕罪定罪。

查普德蘭指出，從擔任聯邦檢察官及刑事辯護律師的實際經驗看來，陪審團通常傾向於跟檢察官站在同一邊，檢方優勢包括擬定起訴書、調度證人以及掌控描述罪行的話語權。辯護律師則必須提出足以跟檢方抗衡的論述。他說：「哪一方能講出簡單明瞭的故事，打贏訴訟的機會就比較高」。

文中指出，川普辯護律師並沒有對陪審團做出簡單明瞭的敘述，而是拼湊出雜亂無章的否認與人身攻擊，「這在川普造勢場合或福斯新聞訪問可能有效，但在法庭卻不管用」。他指出，或許川普律師團隊的作法有其政治目的或媒體策略，可是從法律角度來看絕非良好計策。

查普德蘭分析，川普辯護律師團其實從一開始就有勝訴途徑，34項罪名的唯一直接證據來自前任川普律師柯恩(Michael Cohen)證詞，柯恩卻曾因對國會說謊而認罪，還遭銀行詐騙、逃漏稅等罪名起訴，後來對川普懷恨在心，靠著評論川普官司問題賺取收入。

查普德蘭指出，即使不是律師，都能看出這些事實是強而有力的辯護重點；辯護律師可以主張柯恩與前任川普集團(Trump Organization)財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)串通，川普對於「封口費」毫不知情。

文中指出，川普辯護律師團雖然在審訊期間做出某些類似辯護，卻因為同時大量舉出其他論點、開闢太多戰場，導致無法讓陪審團聚焦。

查普德蘭表示，開庭拖延數周主要是因為川普「一概否認」的作法，其實有經驗的辯護律師會坦承川普確實與成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)有過親密關係，但川普方面否認到底，還對丹尼爾斯展開猛烈攻擊，陪審團對丹尼爾斯證詞充滿同情，辯律律師的攻擊沒有得到任何好處，還讓真正有用的辯護理由因此失焦。