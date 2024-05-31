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治安堪憂 時報廣場爆砍人 紐約社區收恐怖威脅

不久前才支持川普的年輕、非白人選民恐因定罪判決流失

記者顏伶如／即時報導
圖為30日在紐約市，一名男子高舉著支持前總統川普的旗幟。路透
圖為30日在紐約市，一名男子高舉著支持前總統川普的旗幟。路透

「封口費」案34項起訴全數定罪，對前總統川普選情有何影響？紐約時報分析，川普或許不會流失任何支持，但近期之內才剛靠攏的年輕選民、非白人選民，最有可能因為定罪判決而退卻。

報導指出，民調無法透露選民對於史無前例的判決結果如何反應，絕大多數選民其實對於「封口費」案開庭並沒有注意太多；過去紀錄顯示川普政治韌性十足，「讓美國再度偉大」(MAGA)基本盤不會因為定罪判決甚至川普坐牢而瓦解，川普可能不會流失任何支持。

然而，政治明顯對立之際，選情緊繃的情況下，流失任何支持恐怕都將造成關鍵影響。川普雖然渡過許多爭議事件，卻因為言行而付出政治代價，在2020年連任失敗。

紐約時報分析，川普在這次選舉還有一項弱點：過度依賴從來不曾投票相挺的年輕選民及非白人選民，這些選民到頭來可能不像一路走來始終與川普站在一起的川粉那般死忠。

過去六個月裡，許多民調專家針對川普被判有罪的假設情境展開調查，結果顯示頗高比例的川普支持者，對於支持重罪罪犯感到不自在；重罪犯罪是川普不曾跨越的界線，某些川普支持者在民調中不願透露如果川普被定罪是否將改投拜登總統。

馬凱特法學院(Marquette Law School)在「封口費」案開庭期間進行民調顯示，川普在全國登記選民之間支持度原本微幅領先拜登，但如果遭到定罪，就變成落後拜登4%。不過，許多選民最後仍可能照樣投給川普，尤其是共和黨員，或者覺得司法過程遭人動手腳的選民。

報導指出，川普在民調當中的支持度領先，越來越依賴來自傳統民主黨票倉選區的倒戈，包括年輕選民、非白人選民以及沒有固定投票習慣的選民，但這些選民當中許多是登記民主黨員，選舉時投票給民主黨籍聯邦參議員，上次大選可能投給拜登。

川普 民調 拜登

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