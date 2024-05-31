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「封口費」案陪審員如今可決定要不要爆料審議內幕

記者顏伶如／即時報導
「封口費」案連續六周開庭期間，法官每天退庭之前固定叮嚀陪審團不得討論案情或閱讀相關新聞報導，如今判決終於出爐，陪審員可以自行決定要不要爆料閉門會議的審議內幕。路透
「封口費」案連續六周開庭期間，法官每天退庭之前固定叮嚀陪審團不得討論案情或閱讀相關新聞報導，如今判決終於出爐，陪審員可以自行決定要不要爆料閉門會議的審議內幕。路透

「封口費」案連續六周開庭期間，法官每天退庭之前固定叮嚀陪審團不得討論案情或閱讀相關新聞報導，如今判決終於出爐，陪審員可以自行決定要不要爆料閉門會議的審議內幕。

華盛頓郵報報導，前總統川普成為美國史上第一位遭到刑事定罪的卸任總統，「封口費」案12名陪審員參與了歷史的一刻，履行公民義務的職責完成之後，各自回到零售業、金融業、教育界及醫療圈等領域的工作崗位。

已退休曼哈頓刑事法院法官懷登(Marc J. Whiten)表示，回歸正常生活的過度期，可能讓陪審員不太適應。他說：「這是一段超現實的經歷，處於非比尋常的環境底下。」

懷登表示：「突然擁有掌握一個人是否失去自由的權利，而且還是前任總統，這是件大事，彷彿不真實，這樣的經歷讓人難以忘懷。」

「封口費」案審理期間，法官下令陪審團身份嚴格保密，禁止媒體描述外貌特徵或具體個人背警，以免陪審員受到賄賂、影響、身體傷害或騷擾，只有檢方與川普辯護律師知道陪審員姓名。透過媒體報導，外界對於七男五組組成的陪審團，僅得知其中包括非洲裔、白人以及亞裔成員，從年輕人到中年人都有。

宣布川普34項起訴罪名判決結果之後，紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)在法庭上對陪審員致謝說道：「你們承擔了壓力非常大、相當艱難的任務。」

默欽對陪審團說，接下來可以自行決定要不要對外討論案情，以及審理期間曾經扮演角色。他指出：「如果你不願意，沒人可以強迫你做任何事。決定權在你手中。」

報導指出，過去幾件受到高度矚目的官司，某些陪審員後來決定爆料閉門會議當中的討論細節。

加州連環殺人魔曼森(Charles Manson)1970年至1971年之間受審，定罪判決出爐後的幾個月，陪審團團長( jury foreman)便公開說明個人案法。前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)殺妻案1995年獲判無罪之後幾天，一名陪審員便接受美國廣播公司(ABC)「夜線」(Nightline)節目專訪指出，陪審團當中只有兩名成員需要經過說服，才同意裁定辛普森無罪。

女作家卡洛爾(E. Jean Carroll)提告川普民事誹謗案，曼哈頓聯邦區域法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)除了下令陪審團姓名不對外公開，就連對川普辯護律師團也保密。卡普蘭指示陪審員之間不要彼此透露姓名。

訴訟落幕後，卡普蘭對陪審團說：「我給你們的建議是，永遠不要透露曾經擔任這起案件的陪審員。」

川普 曼哈頓 加州

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