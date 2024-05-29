選民看法早固定 學者：川普即使定罪對選舉影響不大

川普封口費案結辯。（美聯社）

前總統川普 若因「封口費」案刑事起訴遭到定罪，2024年大選是否將出現巨大轉變？福斯新聞網(Fox News)29日報導，資深民調 家安德森(Chris Anderson)表示，即使川普被判定有罪，大選也不至於出現重大改變，德州大學(University of Texas)政治教授夏奧(Daron Shaw)則說，陪審團裁決結果的確重要，但一般認為「封口費」案判決對於選舉並不會有明顯影響。安德森、夏奧分別福斯新聞民調中心(Fox News Poll)民主黨、共和黨合作夥伴。

夏奧指出，2020年之前，沒有人相信有候選人能夠經得起刑事起訴的考驗，但時空環境已經演變得不一樣，陪審團判決結果雖然重要，「我覺得目前存在的普遍看法是，這起案件對於選情並不會有明顯影響」。

安德森與夏奧同時表示，選民對川普、拜登 的看法早就已經定型，「彷彿凝固在混凝土當中」。

福斯新聞民調中心本月稍早進行的全國民調顯示，將近半數受訪登記選民認為川普確實做出違反選舉獻金法的某些不法行為，另有25%受訪登記選民則說，川普並未逾越操守。

統計顯示，約有27%受訪選民認為川普並未犯下大錯。身為川普支持者的登記選民，則高達54%回答川普並無過錯。

相較之下，哥倫比亞廣播公司新聞部(CBS News)的「封口費」案民調顯示，56%受訪者認為川普絕對有犯罪行為，44%受訪者說川普可能犯罪。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)民調顯示，62%受訪登記選民表示，川普如果在「封口費」案被判有罪，對於總統大選投票傾向並無影響，但有15%受訪者說會因為有罪判決更想投给川普，21%受訪者則表示出現有罪判決將變得較不願意投给川普。

安德森說，2016年大選之前爆出川普接受娛樂節目「接近好萊塢」(Access Hollywood)訪問時私下開黃腔的錄音檔，當時川普民調一度下跌，原本對川普支持度較不高的民眾因此疏遠，「可是到了11月的時候，支持者就原諒川普了」。

安德森表示，川普若在「封口費」案遭到定罪，對選情並不至於造成重大改變，但如果雙方競爭相當激烈，局勢則勢必出現新輪廓。