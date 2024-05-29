「封口費」案進入陪審團審議 陪審員表情動作都受矚目

紐約檢察官與前總統川普辯護律師完成結辯，陪審團審議將展開，陪審員都一舉一動都受到矚目。(路透)

紐約檢察官與前總統川普 辯護律師完成結辯，陪審團審議(deliberation)將在法官完成陪審團指示(jury instructions)後展開。新聞周刊(Newsweek)29日報導，有一名陪審員庭訊期間經常顯得「心不在焉」、「容易煩躁」，引起法律專家注意。

前任助理檢察官李特曼(Harry Litman)在社群媒體 X發文寫道，有一名「封口費」案陪審員引起法律專家注意，「我也有著相同憂慮」。李特曼指出，這名陪審員庭訊期間經常顯得「心不在焉」、「容易煩躁」。他表示，由於法官下達身分保密令(anonymity order)，因此無法透露這名陪審員的性別等細節。

Bulwark新聞網站則報導，法庭旁聽人士匿名受訪時說，有一名陪審員在川普辯護律師發言時頻頻點頭表示同意。

前任聯邦檢察官羅西(Gene Rossi)對新聞周刊表示，對於陪審員肢體動作過度解讀將有風險。

羅西表示，就連最有經驗的律師難免都會對陪審員做出「茶葉占卜」(Tasseography )，但透過臉部表情等蛛絲馬跡推敲陪審員裁決方向是很危險的。

家事法律師瑞吉登(Lexi Rigden)在X平台發文寫道，以陪審員某項身體動作做為推敲依據是沒有意義的，南卡羅來納州 知名律師梅道(Alex Murdaugh)謀殺案時，外界以為在「哭泣」的陪審員其實並沒有哭。

瑞吉登接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，即使有一名陪審員立場支持川普，由於陪審團必須做出一致決議，審議期間可能面臨其他陪審員壓力而屈服。

瑞吉登分析，懸案陪審團(hung jury)則必須出現一名「堅毅勇敢」(intestinal fortitude)的陪審員，膽敢獨自對抗其他11名陪審員。她表示：「由於人性關係，許多時候這種狀況並不會發生。」