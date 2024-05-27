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WSJ分析：中國拉攏美國首要亞洲貿易盟友能否成功？

記者顏伶如／即時報導
中日韓三邊峰會，左起：日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅、中國國務院總理李強。(歐新社)
中日韓三邊峰會，左起：日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅、中國國務院總理李強。(歐新社)

華爾街日報27日分析，中國希望以貿易在美國與亞洲盟友之間製造嫌隙，利用難得的中日韓三邊峰會推動沒有經濟歧視的多極世界(a multipolar world without economic discrimination)，但中國國務院總理李強與日本、韓國領導人見面之後，這場罕見峰會並沒有達成加深經濟合作的具體倡議措施。

報導指出，儘管美國關稅讓各方都造成不悅，但日本與韓國要與中國合作，經濟規模卻很難相提並論，如同歐洲的狀況一樣。李強與韓國總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)、日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)發表聯合聲明中承諾將定期召開三邊會議，在貿易、乾淨能源等方面加強合作，透過觀光與教育促進民間交流。然而，三邊峰會對於中國要求避免保護主義的呼籲則未達成具體倡議，僅同意對於出口管制問題持續交換意見。

華爾街日報分析，中國是日本第一大貿易夥伴，也是韓國首要貿易夥伴，從半導體到電動車等項目，經濟命運息息相關，不過最近幾年首爾與東京跟華府的安全、政治關係創下新高境界；拜登總統任內曾經招待的少數新上台世界領袖當中，岸田文雄及尹錫悅都包括在內。

華府與北京貿易交手緊張升溫之際，中國最主要考量在於避免韓國與日本對中國出口貨品祭出更多限制。高層對話的舉行雖然意味著有所進展，分析師卻指出，中國想說服美國盟友跟北京發展更強健的貿易關係，卻將持續面對困難。

智庫機構歐亞集團(Eurasia Group)政治風險資深分析師傑洛米‧陳(Jeremy Chan)便說，中國希望利用三邊峰會防止兩大昔日區域夥伴越來越傾向華府。

布魯塞爾管理學院(Brussels School of Governance)亞洲地緣政治研究教授金通菲(Tongfi Kim，音譯)指出，日本及韓國不能公然與美國關稅唱反調而跟中國站在一起，否則將損害與華府之間的政治關係，但三邊峰會間接傳遞的訊息則是，華府的片面政策可能把盟友進一步推向北京。

他說，依賴美國軍事保護的盟友在經濟領域雖然會自我設限，「可是華府不能期待盟友對所有要求都盲目遵從」。

華府 日本 華爾街

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