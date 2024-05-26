我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

俄州狠母每日餵汽水+配方奶 4歲童滿口蛀牙、糖尿病致死

戰略競爭加劇 美取消中國最惠國待遇呼聲再起

中央社／台北26日電
美中之間日益激烈的戰略競爭擴至各領域。(美聯社)
美中之間日益激烈的戰略競爭擴至各領域。(美聯社)

隨著美中之間日益激烈的戰略競爭擴至各領域，取消對中國「永久正常貿易關係」的呼聲再起；但專家說，如此不僅是對中國發動經濟戰的訊號，也會擾亂全球經濟，對實現美國目標適得其反。

據美國之音中文網25日發自華府的報導，美國國會授權成立的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）近日針對取消對中國「永久正常貿易關係」（Permanent Normal Trade Relations，PNTR）的可行性議題舉行聽證會。

USCC主席克里夫蘭（Robin Cleveland）在會中指出，「越來越多的共識是，中國不應從美國的PNTR中受益，原因有許多，包括中國的不公平貿易行為、他們成為美國的對手而非合作者等」。

報導說，隨著美中之間日益激烈的戰略競爭正擴展到經貿關係等各個領域，要求取消美國給予中國永久正常貿易關係地位的呼聲越來越大。

PNTR過去稱為最惠國待遇，美國於2000年給予中國PNTR，為翌年中國加入世界貿易組織（WTO）鋪路。

眾院「中國問題特別委員會」以及美中經濟暨安全檢討委員會都建議取消對中國的PNTR，參眾兩院的共和黨議員甚至提出取消這一地位的法案。

克里夫蘭說，在某種程度上，美國與中國在許多方面不再有正常的貿易關係，負責貿易立法的國會應該站出來明確表明，「我們將取消中國的PNTR地位，但我們不會採取斷崖式的作法，將分階段進行」。

對此，皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute）資深研究員勒夫利（Mary E. Lovely）持不同看法。

她認為，美國基本上已放棄對中國的最惠國關稅，但正式取消不僅是對中國發動經濟戰的訊號，也將對全球經濟造成嚴重干擾。

勒夫利說，美國應該讓中國履行對於世貿組織的義務。美國在世貿組織對中國提起訴訟後，中國若輸了官司，都遵守了有關裁定結果，但美國已有7年未在世貿組織對中國提訴。

這位經貿專家並認為，取消對中國的正常貿易關係還會帶來其他方面的問題。

她說，「取消永久性正常貿易關係的另一個問題是，我們不能像現在這樣選擇對中國徵收什麼樣的關稅。我們必須根據（1930年關稅法的）第二部分來加徵關稅...這些稅率在某些商品上低，在製造業產品上高。再說，我們不知道這會給美國企業和消費者帶來什麼代價」。

勒夫利進一步分析，美國若採取這個行動，美國的盟友不會跟進，因為世貿組織不僅對歐盟至關重要，對日本、韓國和美國的其他主要盟友也至關重要。

她認為，這些盟友不但不會跟隨美國，還會轉向別處，這將「進一步孤立和削弱美國的領導地位」，影響美國在各個方面的領導地位，包括軍事和安全合作。

關稅 眾院 共和黨

上一則

美國之音：中國軍演結束 美方獲「深入了解」解放軍運作機會

延伸閱讀

拜登：堅定維護台海和平穩定 願使用武力保護盟友

拜登：堅定維護台海和平穩定 願使用武力保護盟友
「房思琪的初戀樂園」英文版發行 譯者分享台灣性平成果

「房思琪的初戀樂園」英文版發行 譯者分享台灣性平成果
紐約皇后區郵件盜竊嚴重 調查結果出爐

紐約皇后區郵件盜竊嚴重 調查結果出爐
美國3傳教士遭海地幫派槍殺身亡

美國3傳教士遭海地幫派槍殺身亡

熱門新聞

賴清德總統就職演說全文

2024-05-20 02:25

川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱

2024-05-18 21:07
11歲的華裔混血兒雅典娜·艾林從兩年制的社區大學畢業。(取自爾灣谷學院)

校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

2024-05-25 02:26
伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)死亡，位於莫斯科的伊朗大使館外放著弔念花束。(歐新社)

新聞周刊：伊朗總統之死對美伊關係有何影響？

2024-05-20 10:54
人民解放軍東部戰區23日宣布即起在台灣金馬周邊舉行海陸空「利劍」軍演。（圖／取自解放軍海軍「人民海軍」公眾號）

五角大廈批中國對台軍演魯莽 自信軍力可維持台海和平穩定

2024-05-23 17:52
川普前律師柯恩(前)到曼哈頓法院出庭。(路透)

封口費案／柯恩認了從川普集團偷6萬元 理由是「幫自己」

2024-05-20 14:51

超人氣

更多 >
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員
電動車失控翻倒 紐約華婦頭撞地 腦死命危

電動車失控翻倒 紐約華婦頭撞地 腦死命危