葉倫希望G7團結一致 對中國過剩產能築起「反對之牆」

美國財政部長葉倫。(路透)

財政部長葉倫 23日表示，希望以市場為導向的國家，能對中國的國家導向產業政策築起「反對之牆」，為她24、25日在義大利舉行的七大工業國集團 （G7 ）財金首長會上，推動解決的關鍵問題之一。

葉倫表示，G7以外的許多國家都對中國在電動汽車、太陽能產品、半導體、鋼鐵等戰略產業的過度投資表示關切，包括墨西哥、印度和南非。她說，若中國不改變政策，包括從增加生產轉向促進內需，市場驅動型經濟體將面臨來自中國的大量低價出口湧入，致使製造商生存受威脅。

她表示，她不是要求各國照搬美國的關稅措施，也不是在要求各國密切協調貿易政策因應措施，「但我們需要團結一致，對中國發出統一的訊息」，「如此一來他們就會明白，不只一個國家有這種感覺，中國採取的戰略面對的是反對之牆」。

葉倫說，G7官員將討論對策、以及向北京當局提出的關切。

此前，美國貿易代表署表示，美國對電動車及其電池、電腦晶片和醫療產品等一系列中國進口商品大幅加徵關稅的部分措施，將於8月1日生效。

葉倫也說，希望G7財金首長能針對一項計畫達成「概念上的普遍共識」，也就是以俄羅斯遭凍結約3,000億美元資產的未來收益為擔保，提供烏克蘭貸款 ，在2025年後為烏克蘭提供大量經濟支持。

她表示，若G7財金首長能就針對這項計畫的概念達成共識，將在6月中旬的G7峰會之前完成細節。其他與會者也表示，本周有可能敲定這類貸款的細節。

葉倫說，各國雖已討論500億美元這個數字，但還沒決定可能提供給烏克蘭的潛在貸款規模；這筆貸款將由俄羅斯資產未來產生的約35億美元收益為擔保。這筆資金能供烏克蘭在2025年以後使用。