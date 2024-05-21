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拜登政府獲國會跨黨派支持 不排除「適當回應」ICC對以國高層逮捕令

編譯盧思綸／即時報導
美國國務卿布林肯21日出席參議院外交委員會聽證會透露，拜登政府可能呼應國會跨黨派支持，採取行動回應國際刑事法院可能對以色列政府高層發布的逮捕令。(歐新社)
美國國務卿布林肯21日出席參議院外交委員會聽證會透露，拜登政府可能呼應國會跨黨派支持，採取行動回應國際刑事法院可能對以色列政府高層發布的逮捕令。(歐新社)

Axios報導，美國國務卿布林肯21日出席參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）聽證會透露，拜登政府可能呼應國會跨黨派支持，採取行動回應國際刑事法院（ICC）對以色列總理內唐亞胡發布逮捕令。

ICC首席檢察官卡林汗（Karim Khan）20日以涉嫌戰爭罪和危害人類罪，尋求對以色列總理內唐亞胡、國防部長加蘭特與哈瑪斯若干首領發布逮捕令。

布林肯在聽證會上表示，拜登政府已準備好「在兩黨基礎上」與國會合作，對ICC檢察官要求逮捕以色列領導人的決定採取「適當回應」。布林肯說，ICC檢察官的決定是「錯誤的」，並強調此舉損害以哈雙方為釋放人質和停火所做的努力。

拜登政府部分官員認為卡林汗違背對美方的承諾，在決定申請逮捕令前直接與以色列政府接觸。一名美國官員直言「政府感覺被卡林汗欺騙了」。

由兩黨議員組成的小組21日與白宮磋商回應措施時表示，ICC申請逮捕令的行動「與全球促進法治背道而馳」，並提出「（ICC）應該遵守補充原則（complementarity ），允許一國的法治體系首先採取行動」。

卡林汗辦公室發言人則向Axios表達，將持續尋求與以色列及所有國家在相關工作中接觸。

以色列 拜登 布林肯

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