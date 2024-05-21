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川普與共和黨選舉募款 今年4月首度超越拜登

記者顏伶如／即時報導
這次大選期間，前總統川普競選團隊與共和黨的選舉募款所得，今年4月間第一次超越拜登總統與民主黨的募款成果。()
這次大選期間，前總統川普競選團隊與共和黨的選舉募款所得，今年4月間第一次超越拜登總統與民主黨的募款成果。()

紐約時報21日報導，這次大選期間，前總統川普競選團隊與共和黨的選舉募款所得，今年4月間第一次超越拜登總統與民主黨的募款成果，拜登選舉募款3月間出現大量減少，但整體而言拜登陣營持有現金依然遙遙領先。

川普幕僚私下透露，競選團隊、共和黨以及其他委員會等側翼團體4月間共計募得7620萬元。拜登競選團隊20日晚間則表示，4月間與民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)共同募得5100萬元。

報導指出，拜登競選團隊公布的4月募款金額，大約只有3月募款金額的一半，也不如2月期間的表現。

根據拜登競選團隊20日的聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)申報資料，4月份募款獲得2420萬元，3月份則有4380萬元。

聯邦選委會申報資料顯示，截至4月為止，拜登競選團隊持有8450萬元現金，川普競選團隊則有4800萬元現金，比3月間的4500萬元現金增加。

報導指出，一般認為，川普一旦正式獲得共和黨提名成為總統候選人，將會趕上與拜登之間的募款落差，因為屆時川普就可以跟共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)一起組織募款，向每名金主收取面額80萬元以上的選舉贊助。拜登與民主黨全委會共同舉行的大額募款已經持續數月，拜登競選團隊與民主黨全委會募款帳戶合計有1億9200萬元。

由於拜登競選團隊在多個決戰州擴大投入資源，包括推出廣告宣傳攻勢，使得競選團隊持有現金從3月到4月的帳面結餘沒有增加。

根據聯邦選委會申報資料，川普持續為了多項官司而花費數百萬元訴訟開銷。「拯救美國」(Save America)政治行動委員會4月間的訴訟花費有330萬元。

今年2月間，拜登競選團隊透過民主黨的各個委員會募得5300多萬元。

拜登 川普 民主黨

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