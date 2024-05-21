涉強迫勞動 美國會報告：BMW 、福斯用了被禁的中國零件

美國會報告指，多間汽車製造商BMW、福斯汽車等皆用了被禁的中國零件。(路透)

美國國會20日公布調查報告指出，汽車製造商BMW、捷豹越野路華（Jaguar Land Rover）和福斯汽車（Volkswagen），都使用了一間中國供應商的零件，該公司因遭控涉及強迫勞動關係遭美國禁止進口。

美國參議院財政委員會民主黨 主席魏登（Ron Wyden）辦公室發布的報告指出，美國進口至少8000輛BMW的Mini Cooper汽車，其零件來自遭美國禁止的中國公司四川經緯達科技集團（JWD）。該公司2023年被列入「防止維吾爾 人強迫勞動法」實體名單。

魏登指出，「汽車製造商的自我監管顯然沒有起到作用。」他呼籲美國海關官員加強執法力度，「打擊助長在中國可恥地使用強迫勞動的公司。」

對此，捷豹越野路華稱已發現並正在銷毀全球使用該零件的所有庫存；福斯發言人回應，將盡快並盡可能做出行動，更換零件；BWM則表示，該公司已經「採取措施停止進口受影響的產品，並將針對受影響的車輛執行服務行動，通知客戶和經銷商」。

美國國會2021年通過「防止維吾爾人強迫勞動法」（Uyghur Forced Labor Prevention Act，UFLPA），禁止進口所有來自新疆 維吾爾人在強迫勞動條件下生產的商品。