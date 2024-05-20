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分析：中國無視西方壓力 仍與俄羅斯堅定結盟

中央社台北20日電
俄羅斯總統普亭5月16日和中國國家主席習近平在北京會面。(路透)
俄羅斯總統普亭5月16日和中國國家主席習近平在北京會面。(路透)

俄羅斯總統普亭日前訪中，美國紐約時報中文網今天報導，訪中期間普亭與中共領導人習近平這兩位專制領袖，展現團結一致對抗西方壓力的結盟態度，凸顯習近平仍堅定支持普亭。

普亭（Vladimir Putin）訪中前，習近平曾訪歐3國，在法國期間曾會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。

紐時報導指出，在訪歐期間，習近平被告誡需約束俄羅斯，但返中後他藉由與普亭的峰會，向西方傳達令人不安的現實：他對普亭的支持仍然堅定不移。

西方領導人正尋找習近平與普亭之間的任何重大分歧跡象，但他們一無所獲，更無法阻止習近平力挺普亭，即使歐洲是中國重振經濟所需的重要貿易夥伴，

由此可知，習近平已經把可能遭遇的制裁和關稅，計入他與俄羅斯戰略合作夥伴關係的可接受成本。

另一方面，對習近平而言，因普亭是個不可或缺的朋友，可以助他重塑有利於中國的全球秩序，華府的反應越激烈，包括最近對中國電動汽車徵收關稅等，習近平就越覺得自己的選擇是正確的。

戰略暨國際研究中心（CSIS）中國問題專家白明（Jude Blanchette）表示：「隨著與美國的地緣政治競爭變得更加激烈，莫斯科對習近平只會更具戰略價值。」

分析人士另指出，習近平看起來是鐵了心支持普亭，不管將帶給中國與西方關係的任何代價，由此可見習看重建立威權的夥伴關係，以對抗美國的經濟和意識型態實力。

分析還說，習對此的看重已蓋過中國經濟成長，即使這可能是個嚴重的、目光短淺的誤判。

「大西洋月刊」（The Atlantic）特約撰稿人舒曼（Michael Schuman）表示：「習認為這對中國來說是筆好買賣。他正在把他控制不了的美國換成他能控制的、日益孤立而衰落的俄羅斯。」

報導指出，如今習近平與普亭走得近，俄烏戰局的變化是主要關鍵，因俄軍正向烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）推進，希望趕在烏軍從美國獲得數十億美元的武器補給之前搶得先機。

英國倫敦大學國王學院戰爭研究系（Department of War Studies）學者庫特（Natasha Kuhrt）說，習近平正因應俄烏戰爭的所有結果，若俄羅斯勝，習將提重建烏克蘭方案，就像中國去年所提的12點主張。

若俄羅斯輸，習近平當然必須與普亭保持距離，以免拖累中國的全球地位。

庫特表示：「無論發生什麼，中國都會設法確保自己處於優勢地位，如果看起來俄羅斯即將敗北，中國將與莫斯科拉開一些距離。它（中國）不想被綁在一具屍體上。」

習近平 普亭 俄羅斯

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