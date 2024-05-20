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新聞周刊：伊朗總統之死對美伊關係有何影響？

記者顏伶如／即時報導
伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)死亡，位於莫斯科的伊朗大使館外放著弔念花束。(歐新社)
伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)死亡，位於莫斯科的伊朗大使館外放著弔念花束。(歐新社)

新聞周刊(Newsweek)20日報導，伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)死亡雖讓以色列哈瑪斯(Hamas)的區域戰爭面臨考驗，但地緣政治專家說，伊朗與加薩(Gaza)關係以及伊朗與西方國家的關係，則不太可能出現改變。

萊希19日墜機身亡，伊朗宣布全國哀悼5天。萊希是伊朗第二號人物，地位僅次於伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)。根據伊朗憲法，副總統穆赫貝爾(Mohammad Mokhber)將繼任總統職務，50天之內舉行總統選舉。

新聞周刊分析，伊朗撐腰的哈瑪斯正與以色列交戰，萊斯之死引發各界議論紛紛，關注伊朗是否對以色列發動報復性的飛彈攻擊，曾任伊朗軍方司令的伊朗國家安全委員會成員卡里米戈杜西(Javad Karimi-Ghodousi)在社群媒體X發文聲稱，德黑蘭有能力在幾天之內製作完成核子武器。

智庫機構「國際危機組織」(International Crisis Group，ICG)伊朗計畫主任瓦艾斯(Ali Vaez)受訪時說，萊希驟逝對於伊朗海外利益的規畫與行動，不至於帶來重大改變。

報導分析，萊希死亡可能造成某些外交波折。

萊希2021年在受到嚴格控制的選舉當中成為總統，上台之後面對美國制裁向來在核子磋商當中採取強硬立場。

瓦艾斯說，伊朗外交決策是由最高領袖哈米尼決定，來自總統等重要人士的意見僅供參考。瓦艾斯說，萊希的繼任者將負責執行哈米尼的決冊，包括與美國談判時要取得主導地位。

瓦艾斯指出，伊朗與哈瑪斯等區域盟友之間的關係是由伊斯蘭革命衛隊(Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC)掌控，「如此局面將維持不便，不管誰當總統都一樣」。

瓦艾斯舉例說，雖然前總統川普2020年命令美軍殲滅伊朗最高軍事將領蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)，也都沒能改變伊斯蘭革命衛隊掌控伊朗與區域盟友關係的現實。

伊朗 哈瑪斯 以色列

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