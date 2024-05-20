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美軍駐阿富汗指揮官向國會作證：曾對撤軍提出警告

記者顏伶如／即時報導
美軍駐阿富汗最後一任指揮官、已退休陸軍四星上將米勒。(美聯社資料照)
美軍駐阿富汗最後一任指揮官、已退休陸軍四星上將米勒。(美聯社資料照)

華盛頓郵報20日報導，美軍駐阿富汗最後一任指揮官、已退休陸軍四星上將米勒(Austin Scott Miller)上個月在眾院外交委員會閉門會議作證時說，曾經多次對華府提出警告指出，美軍一旦撤離，阿富汗的安全秩序將「非常迅速陷入極度糟糕狀況」，但拜登政府卻未能理解美國駐阿富汗大使館受到保護相當有限，面臨龐大危險。

美國2021年從阿富汗撤軍，米勒是美軍駐阿富汗最後一位指揮官。共和黨主導的眾院外交委員會正在調查拜登政府處理阿富汗撤軍是否有疏失，米勒是在委員會上最證的最新證人。

根據華盛頓郵報取得證詞逐字稿，米勒作證時說，2021年7月時，駐軍任務即將結束之際，非常擔心拜登政府「對於風險缺乏了解」，因此私下對規畫撤軍的海軍陸戰隊指揮官警告說，要對「真的非常不利的狀況」預做打算。

米勒在證詞中說，離開之際覺得阿富汗前途恐將不妙，從事後角度來看，希望當時能加把勁，確保華府規畫阿富汗撤軍時，確實納入他從喀布爾(Kabul)提供的觀點。

報導分析，米勒證詞讓對手陣營找到在11月選舉之前批評拜登的新素材，強調拜登外交政策失利，導致喀布爾在美軍撤離、塔利班(Taliban)重新掌權後陷入混亂不安。

卸下駐阿富汗指揮官職務之後，米勒在華府保持低調。眾院外交委員會到目前為止已傳喚20名證人作證，米勒是其中之一。眾院外交委員會主席、共和黨德州聯邦眾議員麥考爾(Michael McCaul)預計今夏發表調查報告。

消息人士說，米勒認為如果不願與眾院外交委員會合作恐將收到傳票，因此自願配合作證；米勒希望向國會議員說明當初曾向華府提供哪些建議、在阿富汗執行任務尾聲期間又面臨哪些挑戰。另一名知情人士表示，米勒對於作證其實頗有苦衷，因為不願讓作證內容被拿來對政府做出政治攻擊。

阿富汗 拜登 眾院

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