美對台軍售 中國商務部宣布制裁波音、通用等美企

賴清德20日正式就任後，中國商務部隨即宣布制裁三家對台軍售的美國企業。（美聯社）

台新任總統賴清德 20日正式就任後，中國商務部 隨即以對台軍售為由，宣布制裁「美國波音防務、空間與安全集團」、美國通用原子航空系統公司、美國通用動力陸地系統公司等美國企業。

中國商務部於20日上午接連發布兩份公告，其中，「不可靠實體清單工作機制關於將波音防務、空間與安全集團列入不可靠實體清單的公告」稱，為維護國家主權、安全和發展利益，根據中國對外貿易法、國家安全法等有關法律，依據「不可靠實體清單規定」有關規定，決定將參與對台軍售的美國波音防務、空間與安全集團（Boeing Defense, Space & Security）列入不可靠實體清單，並採取以下處理措施：

一、禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；

二、禁止上述企業在中國境內新增投資 ；

三、禁止上述企業高級管理人員入境；

四、不批准並取消上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格；

五、對上述企業處以罰款，金額為「不可靠實體清單規定」實施以來對台軍售合同金額的兩倍。上述企業應當自本公告公布之日起15日內，按照相關法律法規辦理繳款。若逾期不履行本決定，不可靠實體清單工作機制將依法采取加處罰款等措施。

另，「不可靠實體清單工作機制關於對通用原子航空系統公司等三家美國企業採取不可靠實體清單措施的公告」內容為：為維護國家主權、安全和發展利益，根據中國對外貿易法、國家安全法等有關法律，依據「不可靠實體清單規定」有關規定，決定將參與對台軍售的美國通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems）、美國通用動力陸地系統公司（General Dynamics Lan誒 Systems）列入不可靠實體清單，並採取以下處理措施：

一、禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；

二、禁止上述企業在中國境內新增投資；

三、禁止上述企業高級管理人員入境；

四、不批准並取消上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。

此外，公告並稱，2023年2月16日，中國不可靠實體清單工作機制將洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin Corporation）、雷神導彈與防務公司（Raytheon Missiles & Defense）列入不可靠實體清單，並採取相關處理措施。

有證據顯示，美國凱普拉格斯公司（Caplugs）規避中國「不可靠實體清單規定」等相關規定，將自中國採購的貨物轉移至不可靠實體清單中企業。為提示可能存在通過美國凱普拉格斯公司與不可靠實體清單中企業交易的風險，現就有關事項公告如下：

一、境內企業與美國凱普拉格斯公司開展出口業務時，應當注意識別違規轉移的風險，履行盡職調查，提升注意義務，加強貿易流向管理，採取適當方式確保相關貨物、技術、服務等不被轉移至不可靠實體清單中的外國實體。

二、美國凱普拉格斯公司須盡快採取措施，確保自中國採購的相關貨物、技術、服務等不向不可靠實體清單中的外國實體轉移，並向中國不可靠實體清單工作機制辦公室提交相關證明材料。否則，不可靠實體清單工作機制將依法依規對其採取相關措施。