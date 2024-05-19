未深談進攻拉法 蘇利文見以色列總理 重申政軍目標須一致

美國國安顧問蘇利文19日出訪以色列，會晤總理內唐亞胡，重申以色列軍事行動必須吻合政治戰略。圖為蘇利文（左）去年底拜訪以色列會見內唐亞胡（右）。(新華社)

美國國安顧問蘇利文 19日出訪以色列 會晤總理內唐亞胡，重申以色列軍事行動必須吻合政治戰略，但是沒有提及是否就進攻拉法達成協議；於此同時，國防軍持續轟炸加薩 全境。

蘇利文繼18日訪問沙烏地阿拉伯後，19日轉赴以色列和內唐亞胡商議以哈戰爭、以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化等事宜。

白宮聲明表示，「蘇利文在會談中重申以色列軍事行動必須吻合政治戰略」，如此才能確保擊潰哈瑪斯，讓人質獲釋，並且實現更美好的加薩前景。白宮還說，蘇利文會促請以色列以更精準的方式追捕哈瑪斯戰士，而非在拉法展開全面攻擊。

以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）18日才對內唐亞胡下最後通牒，要求6月8日前提出戰後計畫，包含具體說明未來由哪一方治理加薩，否則將退出內閣；內唐亞胡至今沒有提出具體的戰後計畫，僅稱目標是「完成勝利」。由此可見以色列戰時內閣日益加深的分歧浮上檯面。

除此之外，蘇利文也談及和沙國王儲的會晤進展，拜登政府一直以來致力促成以沙關係正常化。

蘇利文訪以色列之前，一名以色列官員說，內唐亞胡和資深幕僚會就進攻拉法的必要性和蘇利文達成協議。可是根據白宮聲明稿，蘇利文僅重申拜登政府對拉法行動的立場。