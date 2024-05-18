星戰計畫2.0 美亟欲擴充太空戰力應對俄中威脅

圖為美國防長奧斯丁。（美聯社）

五角大廈 急於擴充在太空 作戰的能力，確信中國、俄羅斯在太空作戰方面的快速進展，已對美國地面部隊和其他軍事目標乃至在軌的美國衛星構成日益嚴重的威脅。

紐約時報指出，雖然擴充太空戰力的細節仍屬高度機密，但美國國防部 官員們益發坦承，相關舉措是一項隨太空越來越可能成為戰場所反映出的重大軍事調整。

美國將不再只仰賴軍事衛星從事通訊、導航、追蹤和鎖定地表威脅；幾十年來五角大廈靠這類手段在衝突中保有重大優勢。

五角大廈官員於近期一系列訪談、聲明裡透露，美國國防部將代之以籌獲新一代陸基、太空設備，保護衛星網絡免遭攻擊，並在必要時能打亂、癱瘓敵方在軌太空飛行器。

五角大廈這回的太空軍事項目準備擴充多項攻勢能力，這與1980年代所提出、但從未實現的先制性戰略防衛計畫（SDI，俗稱星戰計畫）迥異；當年星戰計畫聚焦於用衛星保護美國免遭核彈攻擊。

五角大廈官員和國家情報總監（DNI）在最近一份非機密評估裡指稱，俄、中已測試或部署可破壞美國太空設備的陸基高能雷射、反衛星飛彈或機動衛星等系統。

屢有報導指俄國可能正開發一種太空核武器，可廣泛摧毀無論是商用還是軍用的在軌衛星，加劇美方擔憂。 五角大廈官員認為，俄國在俄烏戰爭期間執行電戰干擾，不時打亂美國的先進武器系統，是美方須加強太空防禦的一項原因。

然而驅使美國加強太空作戰實力，主要是因中國正擴大在太空中軍事工具的質與量。美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）受訪時說：「中國已推出不少專門針對美軍的太空戰力。除非我們能壓過對方，否則就沒法在西太平洋行事。」

督導美軍太空司令部的懷汀（Stephen Whiting）將軍表示，中國的情報、監偵衛星網絡2018年以來變成3倍，「成為太平洋頭頂上用以找出、追蹤，乃至鎖定美國與盟國軍事能耐的殺傷網」。

一份最早可溯及1990年代、由五角大廈出資的報告建議，應打造能以高能雷射燒毀敵方衛星電子設備的「獵殺衛星」；近期退役的美國太空軍中將蕭奧（John Shaw）同意，陸基或太空定向能武器很可能是未來美軍太空系統的一環。

美國從未公開證實坐擁太空武器。五角大廈高層也都不願討論任何具體細項，僅說打算2026年底前取得「可觀在軌作戰能力，得以從容應對全方位作戰」一如太空軍負責太空作戰的薩茲曼（Chance Saltzman）去年向參議院的描述，暗示擴展攻勢能力。

五角大廈目前已有神秘的X-37B，是一款外觀類似太空梭的無人太空飛機，已飛過7趟任務。美軍對此三緘其口，只說是實驗用途，然外界推測X-37B的設計應是武器載台。

五角大廈另準備發射新一代軍用衛星，可在太空中機動或添加燃料，並擁有能伸出的機械臂可抓捕、摧毀敵方衛星。

還有一項重點是保護飛彈防禦之用的衛星。五角大廈近期開始要求新一代的太空監控系統，需有內建工具以躲避或因應遭攻擊。開給軍工企業最新的飛彈防禦系統合約載明「須具備能抵禦定向能攻擊機制的因應特點」。