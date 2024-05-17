2020年投給拜登的決戰州選民 今年不再相挺

紐約時報報導，2020年曾經投給拜登總統的選民當中，如今有14%表示今年不再相挺。(路透)

紐約時報17日報導，在賓州、亞利桑納州、密西根州、喬治亞州、內華達州、威斯康辛州六個決戰州裡，2020年曾經投給拜登 總統的選民當中，如今有14%表示今年不再相挺。住在拉斯維加斯的退休飯店員工魏斯特布魯克(Frederick Westbrook)便說，2020年投給拜登是因為想讓前總統川普 下台，但現在覺得「那是我這輩子的最大錯誤」。

魏斯特布魯克表示，身為非洲裔，覺得川普處事不公，「他是個大嘴巴，並非善類」，各種特點迄今未曾改變。退休後靠擔任Lyft司機增加收入的他說，食衣住行開銷通通增加，經濟是目前的主要考量，今年選舉不再支持拜登。

根據紐約時報、費城詢問報(Philadelphia Inquirer)以謝納學院(Siena College)針對登記選民進行的最新聯合民調，像魏斯特布魯克一樣在2020年時投給拜登的六個決戰州選民，有14%今年不會再投給拜登，將改投川普或第三黨候選人，甚至不投票。

報導指出，進一步追蹤調查發現，曾經投給拜登的選民普遍認為民主黨 的優點在於保護墮胎權及守護民主，但令他們感到不滿的問題則有通膨、移民及外交政策等，綜合評比之後，2020年投給拜登的六個決戰州登記選民當中約6%今年將改投川普，對於選舉結果可能產生關鍵影響，但這些選民依然願意投給民主黨籍聯邦參議員候選人，意味著拜登仍有機會贏回某些選民支持。

追蹤調查發現，決定改投川普的拜登選民大多認為經濟不佳，希望能有基本層面的改革，其中以年輕人、西語裔居多，這兩大族群長期以來屬於民主黨票倉，但投票傾向越來越朝共和黨發展。

調查結果顯示，2020年投給川普的決戰州選民當中，在這次選舉想要改投拜登的比例，大約只有2020年投給拜登、但今年想投川普的選民比例半數。