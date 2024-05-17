2020年投給拜登的決戰州選民 今年不再相挺
紐約時報17日報導，在賓州、亞利桑納州、密西根州、喬治亞州、內華達州、威斯康辛州六個決戰州裡，2020年曾經投給拜登總統的選民當中，如今有14%表示今年不再相挺。住在拉斯維加斯的退休飯店員工魏斯特布魯克(Frederick Westbrook)便說，2020年投給拜登是因為想讓前總統川普下台，但現在覺得「那是我這輩子的最大錯誤」。
魏斯特布魯克表示，身為非洲裔，覺得川普處事不公，「他是個大嘴巴，並非善類」，各種特點迄今未曾改變。退休後靠擔任Lyft司機增加收入的他說，食衣住行開銷通通增加，經濟是目前的主要考量，今年選舉不再支持拜登。
根據紐約時報、費城詢問報(Philadelphia Inquirer)以謝納學院(Siena College)針對登記選民進行的最新聯合民調，像魏斯特布魯克一樣在2020年時投給拜登的六個決戰州選民，有14%今年不會再投給拜登，將改投川普或第三黨候選人，甚至不投票。
報導指出，進一步追蹤調查發現，曾經投給拜登的選民普遍認為民主黨的優點在於保護墮胎權及守護民主，但令他們感到不滿的問題則有通膨、移民及外交政策等，綜合評比之後，2020年投給拜登的六個決戰州登記選民當中約6%今年將改投川普，對於選舉結果可能產生關鍵影響，但這些選民依然願意投給民主黨籍聯邦參議員候選人，意味著拜登仍有機會贏回某些選民支持。
追蹤調查發現，決定改投川普的拜登選民大多認為經濟不佳，希望能有基本層面的改革，其中以年輕人、西語裔居多，這兩大族群長期以來屬於民主黨票倉，但投票傾向越來越朝共和黨發展。
調查結果顯示，2020年投給川普的決戰州選民當中，在這次選舉想要改投拜登的比例，大約只有2020年投給拜登、但今年想投川普的選民比例半數。
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