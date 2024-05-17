我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺川標誌？大法官艾里托大選後曾在前院倒掛國旗

川普幕僚計畫 他上台首日就大規模驅逐無證客

2020年投給拜登的決戰州選民 今年不再相挺

記者顏伶如／即時報導
紐約時報報導，2020年曾經投給拜登總統的選民當中，如今有14%表示今年不再相挺。(路透)
紐約時報報導，2020年曾經投給拜登總統的選民當中，如今有14%表示今年不再相挺。(路透)

紐約時報17日報導，在賓州、亞利桑納州、密西根州、喬治亞州、內華達州、威斯康辛州六個決戰州裡，2020年曾經投給拜登總統的選民當中，如今有14%表示今年不再相挺。住在拉斯維加斯的退休飯店員工魏斯特布魯克(Frederick Westbrook)便說，2020年投給拜登是因為想讓前總統川普下台，但現在覺得「那是我這輩子的最大錯誤」。

魏斯特布魯克表示，身為非洲裔，覺得川普處事不公，「他是個大嘴巴，並非善類」，各種特點迄今未曾改變。退休後靠擔任Lyft司機增加收入的他說，食衣住行開銷通通增加，經濟是目前的主要考量，今年選舉不再支持拜登。

根據紐約時報、費城詢問報(Philadelphia Inquirer)以謝納學院(Siena College)針對登記選民進行的最新聯合民調，像魏斯特布魯克一樣在2020年時投給拜登的六個決戰州選民，有14%今年不會再投給拜登，將改投川普或第三黨候選人，甚至不投票。

報導指出，進一步追蹤調查發現，曾經投給拜登的選民普遍認為民主黨的優點在於保護墮胎權及守護民主，但令他們感到不滿的問題則有通膨、移民及外交政策等，綜合評比之後，2020年投給拜登的六個決戰州登記選民當中約6%今年將改投川普，對於選舉結果可能產生關鍵影響，但這些選民依然願意投給民主黨籍聯邦參議員候選人，意味著拜登仍有機會贏回某些選民支持。

追蹤調查發現，決定改投川普的拜登選民大多認為經濟不佳，希望能有基本層面的改革，其中以年輕人、西語裔居多，這兩大族群長期以來屬於民主黨票倉，但投票傾向越來越朝共和黨發展。

調查結果顯示，2020年投給川普的決戰州選民當中，在這次選舉想要改投拜登的比例，大約只有2020年投給拜登、但今年想投川普的選民比例半數。

拜登 川普 民主黨

上一則

習普罕見相擁 路透：不及冷戰社會主義國家領袖情誼

延伸閱讀

川普幕僚計畫 他上台首日就大規模驅逐無證客

川普幕僚計畫 他上台首日就大規模驅逐無證客
IMF抨擊美國對中發動關稅戰 白宮反駁指稱是必要手段

IMF抨擊美國對中發動關稅戰 白宮反駁指稱是必要手段
通膨趨緩 道瓊首度觸及4萬點大關 收盤小跌

通膨趨緩 道瓊首度觸及4萬點大關 收盤小跌
拜登財報公開：為房貸背債81.5萬 出了2本書…沒人買

拜登財報公開：為房貸背債81.5萬 出了2本書…沒人買

熱門新聞

物價高漲，消費者購物都在精打細算。(美聯社)

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

2024-05-06 15:32
社安局公布新規，民眾更容易獲得某些福利，有些人的補助金也會增加。（美聯社）

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

2024-05-11 10:08
來自中國的陳女受訪表示，偷渡來美的過程非常辛苦又危險，費用要5萬美元。(截圖自FOX 5電視畫面)

中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險

2024-05-10 15:14
根據媒體調查，川普出售芝加哥大樓案疑似將虧損重複認列，以騙取減稅，會計師估算，如果國稅局追究，川普恐怕要補繳1億元以上的欠稅。（美聯社）

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

2024-05-12 19:56
美國邊境官員逮捕的中國無證移民。（取材自CBP推特）

走線激增 遣返非法中國移民 美中悄悄恢復合作

2024-05-10 14:14
現年30歲的華人軟體工程師黃艾倫靠著開發多項應用程式翻身致富，他在25歲時即達到「財務獨立」的目標。(取自亞馬遜網站)

App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休

2024-05-09 02:26

超人氣

更多 >
「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…
他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入

他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入
房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元
曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民
列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人

列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人