我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺川標誌？大法官艾里托大選後曾在前院倒掛國旗

川普幕僚計畫 他上台首日就大規模驅逐無證客

習普罕見相擁 路透：不及冷戰社會主義國家領袖情誼

中央社北京17日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（右）與中國國家主席習近平（左）16日在分別前相擁。美聯社
俄羅斯總統普亭（右）與中國國家主席習近平（左）16日在分別前相擁。美聯社

俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平昨天在北京為雙方誇耀的「新時代」全面戰略協作夥伴關係拉開序幕，雖不到兩人互許「社會主義兄弟之吻」的地步，但他們確實罕見相擁。

路透報導，恪守中國政治文化教條的習近平並不以展現熱情聞名，他昨天卻緊握普亭肩膀並兩度擁抱他。

中國中央電視台（CCTV）拍到中俄領袖昨晚在北京中南海相擁，助理及官員站在兩旁，一些人甚至在鼓掌，這段影像顯然在社群媒體成為熱門影片。

當時中俄領袖正在結束一場非正式茶敘及晚宴，這場會晤被視為普亭為期2天訪中行程的關鍵活動。

普亭接著飛往深受俄羅斯影響的中國東北城市哈爾濱，預計今天都會待在那裡，然後返回莫斯科。

中俄領袖幾個小時前共同簽署了一份長篇聲明，加強反對美國領導的世界秩序，矢言從太空、核子技術、金融業到製造業等各領域進行合作。

習近平表示：「今天的中俄關係來之不易，值得雙方倍加珍惜和呵護。」

普亭同樣盛讚兩人會談充滿「熱情與同志情誼」，然而他與習近平的擁抱，仍遠不及前蘇聯領導人布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）等社會主義國家領袖在冷戰高峰期更青睞的強烈「社會主義兄弟之吻」。

普亭 習近平 俄羅斯

上一則

喻川普反風機「如唐吉訶德戰風車」 克魯曼揭動機可能跟這2點有關

下一則

2020年投給拜登的決戰州選民 今年不再相挺

延伸閱讀

哈爾濱迎普亭來訪 翻新蘇聯紀念碑

哈爾濱迎普亭來訪 翻新蘇聯紀念碑
中俄大範圍會談 習近平：對兩國各領域合作做新部署

中俄大範圍會談 習近平：對兩國各領域合作做新部署
WSJ：普亭是習近平反美戰友 但對中國是麻煩

WSJ：普亭是習近平反美戰友 但對中國是麻煩
和普亭共同記者會 習近平：期待歐洲大陸早日恢復和平

和普亭共同記者會 習近平：期待歐洲大陸早日恢復和平

熱門新聞

物價高漲，消費者購物都在精打細算。(美聯社)

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

2024-05-06 15:32
社安局公布新規，民眾更容易獲得某些福利，有些人的補助金也會增加。（美聯社）

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

2024-05-11 10:08
來自中國的陳女受訪表示，偷渡來美的過程非常辛苦又危險，費用要5萬美元。(截圖自FOX 5電視畫面)

中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險

2024-05-10 15:14
根據媒體調查，川普出售芝加哥大樓案疑似將虧損重複認列，以騙取減稅，會計師估算，如果國稅局追究，川普恐怕要補繳1億元以上的欠稅。（美聯社）

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

2024-05-12 19:56
美國邊境官員逮捕的中國無證移民。（取材自CBP推特）

走線激增 遣返非法中國移民 美中悄悄恢復合作

2024-05-10 14:14
現年30歲的華人軟體工程師黃艾倫靠著開發多項應用程式翻身致富，他在25歲時即達到「財務獨立」的目標。(取自亞馬遜網站)

App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休

2024-05-09 02:26

超人氣

更多 >
「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…
他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入

他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入
房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元
曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民
列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人

列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人