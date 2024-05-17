涉「新疆棉」強迫勞動 美再制裁26家中企 擴充規模史上最大

聯邦政府16日再以涉及強迫勞動為由，宣布增加禁止26家中國棉花貿易商或倉儲設施進口產品，是該清單規模最大的一次擴充。（取自新華社Ｘ帳號）

聯邦政府16日再以涉及強迫勞動為由，宣布增加禁止26家中國棉花貿易商或倉儲設施進口產品，其中有21家被認定在批發市場上獲取及販售新疆 棉，其餘5家也被發現採購新疆棉，禁令將於17日生效。國土安全部指出，此次公告的清單是規模最大的一次擴充。

路透報導，國安部16日宣布擴充「防止維吾爾 人強迫勞動法實體清單」（Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List）。國安部聲明中說，被加列入清單的棉花製造商總部不在新疆，但其棉花來自新疆。

國安部強調，對這批企業的禁令將提高供應鏈 的透明度，確保負責任的企業能夠對其供應鏈進行盡職調查，以確保其中不包括使用強迫勞動製造的商品。

據報導，中國駐美大使館發言人對此批評稱，所謂的「維吾爾強迫勞動預防法案」只是美國少數政客破壞新疆穩定、遏制中國發展的工具。

此實體清單自2021年通過以來，聯邦政府已經限制了65家實體的進口。國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）表示，將繼續執行其紡織品執法戰略，並「讓中國為剝削和虐待維吾爾人負責」。