白宮：許景約談拜登錄音檔受到行政特權保護

特別檢察官許景。(美聯社)

司法部長加蘭德(Merrick Garland)拒絕交出特別檢察官許景(Robert K. Hur)調查案件時的錄影、錄音存檔，共和黨 眾議員預計16日啟動藐視國會程序，但白宮在眾院 正式展開行動之前提早數小時出手保護加蘭德，白宮與司法部16日均致函共和黨眾院高層指出，特別檢察官調查機密文件案的影音檔屬於行政特權(executive privilege)保護範圍。

加蘭德拒絕配合要求交出許景約談拜登 影音存檔的國會傳票，共和黨居多數的眾院監督委員會(House Oversight Committee)與眾院司法委員會(House Judiciary Committee)各自都有針對加蘭德的藐視國會提案正在進行中。

有線電視新聞網(CNN)報導，共和黨眾議員打算16日啟動藐視國會程序的第一步，但拜登總統則提早數小時出手保護加蘭德。

華盛頓郵報報導，白宮在信中對共和黨眾院高層指出，許景約談拜登的對話逐字稿(transcripts)早已送交國會議員，共和黨人士卻持續基於政治動機，對錄音檔做出「扭曲」解讀。

白宮法律顧問西斯克爾(Edward N. Siskel)在信中指出，索取錄音檔並沒有合法根據，目的只是為了「斷章取義、扭曲以及用來滿足黨派政治目的」。

西斯克爾同時指出，共和黨眾議員向行政部門索取具有高度敏感且受憲法保護的執法資料，原因是「你們打算操弄資料以謀取政治利益」，如此行為有欠妥當。

2023年1月，許景被加蘭德任命為特別檢察官，調查拜登卸任副總統之後將機密檔案帶到辦公室及德拉瓦州住家。許景2023年10月約談拜登，後來在345頁調查報告中指出，並沒有足夠證據足以指控拜登犯罪，即使拜登遭到控罪，要說服陪審團將拜登定罪將有困難，因為拜登已經80多歲。

共和黨籍眾議員追查拜登與拜登家族財務往來，過去幾個月並無重大進展。共和黨人士則說，受到加蘭德阻撓才導致查無結果。