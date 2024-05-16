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拜登能否連任 民主黨評估關鍵在「藍牆」3州

記者顏伶如／即時報導
拜登總統在「陽光地帶」(Sunbelt)、美西地區選情吃力，若要連任成功「藍牆」(blue wall)三州則是關鍵。(路透)
拜登總統在「陽光地帶」(Sunbelt)、美西地區選情吃力，若要連任成功「藍牆」(blue wall)三州則是關鍵。(路透)

華爾街日報16日報導，拜登總統在「陽光地帶」(Sunbelt)、美西地區選情吃力，若要連任成功「藍牆」(blue wall)三州則是關鍵，民主黨因此加碼投入時間、資源在密西根州、賓州及威斯康辛州擴大宣傳。

報導指出，拜登競選團隊與其他民主黨人士研判，拜登有許多選項能夠跨越270張選舉人票當選門檻，但如果能夠保住「藍牆」密西根州、賓州、威斯康辛州三州，外加內布拉斯加州國會第二選區，連任就已勝券在握，不管「陽光地帶」的喬治亞州、北卡羅來納州以及西部的亞利桑納州、內華達州選舉結果如何，多項民調顯示，前總統川普在這幾州支持度領先。全美各州當中僅內布拉斯加州、緬因州根據國會選區開票結果分配部分選舉人票。

「藍牆」攸關選舉勝敗，拜登團隊與盟友開始加碼投入資源，拜登在今年當中總共花了14天在密西根州、賓州、威斯康辛州三州跑行程，使得「藍牆」成為拜登最密集走訪的地區之一。拜登19日預計再度前往密州，在「全國有色人種促進法律協會」(NAACP)底特律分部發表演說。

「美國橋梁」(American Bridge)超級政治行動委員會(super PAC)共同創辦人貝查克(Bradley Beychok)指出：「藍牆是通往270張選舉人票阻力最少的道路。」這次選舉期間，「美國橋梁」已經花費1億4000萬元在密州、賓州、威州針對婦女票發動廣告宣傳。

但貝查克同時表示，「藍牆」並非唯一的勝選管道，現在把其他州排除在外仍言之過早。

民主黨人士透露，透過保住「藍牆」奠定勝選之路，對拜登來說是最可行的策略，因為拜登在「藍牆」民調支持度雖不如川普，與其他決戰州相比卻還有一拼空間。「藍牆」合計有44張選舉人票，密州、賓州、威州從1992年總統選舉以來就是民主黨票倉，直到2016年大選被川普截獲，但2020年大選又被拜登奪回。

拜登競選團隊強調，持續在其他決戰州投入資源，「陽光地帶」也一樣。

前總統柯林頓任內白宮政治主任、民主黨選舉策略專家索斯尼克(Douglas Sosnik)分析，持續逼迫川普在北卡羅來納州、喬治亞州、亞利桑納州、內華達州投入選舉資源，對拜登競選團隊來說頗為有利；他說，民調雖然顯示拜登還要努力，但如今在密州、賓州、威州都已追趕到有機會勝利的差距。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 賓州 民主黨

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