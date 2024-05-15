情報總監點名 「影響美大選 這三國最活躍」

國家情報總監點名俄羅斯、中國和伊朗為影響美國今年大選最活躍的國家。(美聯社)

國家情報總監海恩斯(Avril Haines)15日在參院情報委員會作證點名俄羅斯 、中國和伊朗 為影響美國今年大選最活躍的國家；指俄羅斯尤為顯著，稱北京對自己的全球影響力愈來愈有信心，但心存忌憚，迄今沒有看到中方採取超越2020年更積極的行動。

海恩斯說，俄羅斯是美國選舉最為活躍的外國威脅，莫斯科的目標往往是破壞美國民眾對民主制度的信心，加劇美國社會分歧，以及動搖西方世界對烏克蘭的支持；俄國仰賴情報部門、網路部門、國營媒體以及社群巨頭組成的多媒體影響力巨網，很可能將踢下美國，讓俄國稱霸作為目標。

國務卿布林肯(Antony Blinken)日前在北京告訴美國有線電視新聞網(CNN)，美國掌握了中方試圖影響甚或介入美國選舉的證據，美國希望確保這些行動能盡快停止。

海恩斯的說法與布林肯略有不同。

海恩斯表示，北京運用包含生成式AI 、大數據分析在內的技術，提升其對全球選舉的影響力，中方的信心增加，不過他們擔心行動曝光會招致反彈而不敢貿然行動。

情報部門評估，中方2020年並未採取改變美國總統選舉為目標的行動，正是因為怕遭致反效果。

「到目前為止，我們沒有任何訊息表明中國在這次總統選舉中，扮演比2020年更積極的角色。」海恩斯說，北京依然持續支持那些親中的各層級政治人物，美國會持續監控中方的這類行動。

海恩斯提到，中方的影響力傳播運動包含針對其僑民，他們不僅試圖影響大選和國會議員選舉，也影響台灣、澳洲和加拿大的選舉。

此外，海恩斯說，伊朗持續煽動和破壞外界對美國民主體制的信心。

海恩斯表示，生成式AI和大數據分析等新興科技有助鎖定目標並展開行動，對選舉構成威脅；已經有生成式AI和深偽技術(deepfake)運用在外國選舉的經驗，美國均高度關注。

海恩斯表示，選舉威脅雖然增大，美國的應變能力也在提高；網路安全和基礎設施安全局局長伊斯特利(Jen Easterly)表示，選舉的基礎設施安全程度已達史上最高。