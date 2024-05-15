我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

老饕夢想 巴黎奧運選手吃哪些美食？

美派白宮前經濟主席、前副國務卿參加520

美派白宮前經濟主席、前副國務卿參加520 籲北京勿挑釁

記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國家經濟會議（NEC）前主席狄斯（Brian Deese）將代表美國出席中華民國總統當選人賴清德的就職典禮。圖／聯合報系資料照片。
白宮國家經濟會議（NEC）前主席狄斯（Brian Deese）將代表美國出席中華民國總統當選人賴清德的就職典禮。圖／聯合報系資料照片。

拜登政府資深官員表示，台灣總統當選人賴清德20日宣誓就職，美國將派遣由跨黨派前政府官員組成的代表團參加就職典禮，此行有白宮國家經濟會議（NEC）前主席狄斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）以及現任AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）。

資深官員數次表示，就職典禮和美國派團祝賀都是常態，若北京選擇以更多軍事壓力或脅迫行動來回應，就是挑釁。

此外，他說，在當前這段敏感的時間裡，美國希望與北京維持外交和軍事等溝通管道暢通，也會透過AIT與台北維持非官方關係。

資深官員說，美國與過去一樣，透過AIT了解新總統就職演說的內容，並對台北強調美國長期的「一個中國」政策；在蔡英文政府任內的溝通，在賴政府也會持續，美國不打算改變做法。

資深官員表示，賴清德是台灣1996年總統直選以來的第5位民選總統，美國讚揚台灣人民舉行自由公正的選舉，並和平完成政權轉移；台灣是全球民主典範，美國20多年來都會在選後及就職典禮派出代表團訪問，這符合美國的一中政策、現狀和長期慣例。

拜登政府上任以來，分別在2021年、2022年與2024年三度派遣由前官員組成的代表團訪台，資深官員表示，這次就職典禮也會比照辦理，代表團預計周末抵達台北，除參加典禮外，也將會晤台灣各界領袖。

資深官員表示，美國依然擔憂，中華人民共和國在這段期間乃至更廣泛的時間內，試圖破壞長期存在的規範，以及實施灰色地帶脅迫行動；他提到，金門水域事件之後，北京加大對台灣的壓力，這點美國資深官員在與中方對話時已直接提出，並高度關切這對現狀的影響。

美方稱不預判北京對就職典禮的反應，然而前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）與前國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）今年1月在台灣總統選舉結束後，率代表團訪問台北，當時中方就有口頭上的公開反擊，資深官員表示，這算是北京相當標準的操作。

資深官員重申，美國依然致力基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策，美國反對兩岸任一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，美國支持兩岸對話，希望兩岸以不受脅迫且在兩岸人民都能接受的和平方式解決歧見；且只要是以和平方式解決，美國不對兩岸歧見的政治終局採取立場。

蔡英文總統2016年就職典禮，美國指派前貿易代表柯克（Ron Kirk）擔任代表團團長；美國政府2000年指派白宮前首席經濟顧問泰森（Laura Tyson）率團參加陳水扁總統的就職典禮。

AIT 拜登 賴清德

上一則

拜登下戰帖 川普接受並回嗆拜登是「最差辯士」

延伸閱讀

拜登下戰帖 川普接受並回嗆拜登是「最差辯士」

拜登下戰帖 川普接受並回嗆拜登是「最差辯士」
中國電動車極少在美銷售 汽車產業仍憂大舉入侵

中國電動車極少在美銷售 汽車產業仍憂大舉入侵
「聽說你周三有空」 拜登提議6月、9月與川普辯論2次

「聽說你周三有空」 拜登提議6月、9月與川普辯論2次
拜登還能重申普亭輸了？白宮擔心俄軍正改變烏克蘭戰爭趨勢

拜登還能重申普亭輸了？白宮擔心俄軍正改變烏克蘭戰爭趨勢

熱門新聞

物價高漲，消費者購物都在精打細算。(美聯社)

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

2024-05-06 15:32
社安局公布新規，民眾更容易獲得某些福利，有些人的補助金也會增加。（美聯社）

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

2024-05-11 10:08
現年30歲的華人軟體工程師黃艾倫靠著開發多項應用程式翻身致富，他在25歲時即達到「財務獨立」的目標。(取自亞馬遜網站)

App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休

2024-05-09 02:26
拜登8日造訪威州。（美聯社）

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

2024-05-08 18:29
來自中國的陳女受訪表示，偷渡來美的過程非常辛苦又危險，費用要5萬美元。(截圖自FOX 5電視畫面)

中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險

2024-05-10 15:14
根據媒體調查，川普出售芝加哥大樓案疑似將虧損重複認列，以騙取減稅，會計師估算，如果國稅局追究，川普恐怕要補繳1億元以上的欠稅。（美聯社）

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

2024-05-12 19:56

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
四血型遇上什麼事一秒爆怒 O型討厭說謊、這血型一點小事就抓狂

四血型遇上什麼事一秒爆怒 O型討厭說謊、這血型一點小事就抓狂
「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴