美派白宮前經濟主席、前副國務卿參加520 籲北京勿挑釁

白宮國家經濟會議（NEC）前主席狄斯（Brian Deese）將代表美國出席中華民國總統當選人賴清德的就職典禮。圖／聯合報系資料照片。

拜登 政府資深官員表示，台灣總統當選人賴清德 20日宣誓就職，美國將派遣由跨黨派前政府官員組成的代表團參加就職典禮，此行有白宮國家經濟會議（NEC）前主席狄斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、美國在台協會（AIT ）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）以及現任AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）。

資深官員數次表示，就職典禮和美國派團祝賀都是常態，若北京選擇以更多軍事壓力或脅迫行動來回應，就是挑釁。

此外，他說，在當前這段敏感的時間裡，美國希望與北京維持外交和軍事等溝通管道暢通，也會透過AIT與台北維持非官方關係。

資深官員說，美國與過去一樣，透過AIT了解新總統就職演說的內容，並對台北強調美國長期的「一個中國」政策；在蔡英文政府任內的溝通，在賴政府也會持續，美國不打算改變做法。

資深官員表示，賴清德是台灣1996年總統直選以來的第5位民選總統，美國讚揚台灣人民舉行自由公正的選舉，並和平完成政權轉移；台灣是全球民主典範，美國20多年來都會在選後及就職典禮派出代表團訪問，這符合美國的一中政策、現狀和長期慣例。

拜登政府上任以來，分別在2021年、2022年與2024年三度派遣由前官員組成的代表團訪台，資深官員表示，這次就職典禮也會比照辦理，代表團預計周末抵達台北，除參加典禮外，也將會晤台灣各界領袖。

資深官員表示，美國依然擔憂，中華人民共和國在這段期間乃至更廣泛的時間內，試圖破壞長期存在的規範，以及實施灰色地帶脅迫行動；他提到，金門水域事件之後，北京加大對台灣的壓力，這點美國資深官員在與中方對話時已直接提出，並高度關切這對現狀的影響。

美方稱不預判北京對就職典禮的反應，然而前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）與前國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）今年1月在台灣總統選舉結束後，率代表團訪問台北，當時中方就有口頭上的公開反擊，資深官員表示，這算是北京相當標準的操作。

資深官員重申，美國依然致力基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策，美國反對兩岸任一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，美國支持兩岸對話，希望兩岸以不受脅迫且在兩岸人民都能接受的和平方式解決歧見；且只要是以和平方式解決，美國不對兩岸歧見的政治終局採取立場。

蔡英文總統2016年就職典禮，美國指派前貿易代表柯克（Ron Kirk）擔任代表團團長；美國政府2000年指派白宮前首席經濟顧問泰森（Laura Tyson）率團參加陳水扁總統的就職典禮。