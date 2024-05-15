拜登下戰帖 川普接受並回嗆拜登是「最差辯士」

川普接受拜登下戰帖，接受福斯數位新聞(Fox News Digital)專訪時說：「我準備好了。」川普同時反嗆拜登是「我遇過的最差辯士，連兩個句子都講不清楚」。路透

拜登 總統15日要求透過雙方競選團隊安排，與前總統川普 在於6月、9月舉行兩場電視辯論，但不參加「總統辯論委員會」(Commission on Presidential Debates)舉辦辯論。川普接受拜登下戰帖，接受福斯數位新聞(Fox News Digital)專訪時說：「我準備好了。」川普同時反嗆拜登是「我遇過的最差辯士，連兩個句子都講不清楚」。

川普15日接受福斯數位新聞訪問時說，拜登不但是「我遇過的最差辯士」，還是「美國有史以來最差總統」。

川普說，如今已到了應該辯論的時刻，即使必須透過「總統辯論委員會」舉辦也可以，但「總統辯論委員會」遭到民主黨控制，「大家都記得，他們被抓到辯論時在音量調整對我動手腳」。

川普受訪時說：「我準備好了。他們提議的日期沒問題。任何地點，任何時間，任何場地都行。且讓我們看看老喬能否撐到講台上。」他表示，完全能夠接受拜登提議的6月、9月辯論時間，「我會自行解決交通問題」。

根據福斯數位新聞取得拜登競選團隊信函，信中提議第一場辯論會的時間是在6月底，大約是川普「封口費」案開庭結束之後，同時也是拜登參加七大工業國(G7)高峰會議結束之後，第二場辯論會的時間則在9月，趕在某些州的提早投票 (early voting)開始之前。信中提議的副總統辯論會則在7月底。