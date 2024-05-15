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拜登對中新關稅將使其他2國得利 專家憂中國商品經轉運終流入美市場

編譯盧思綸／即時報導
美國宣布對中國電動車及其他關鍵產業祭出新關稅，專家憂心沒有適當配套措施，中國商品依然會經由墨西哥、越南等國轉運流入美國市場。圖為美國總統拜登。(路透)
美國宣布對中國電動車及其他關鍵產業祭出新關稅，專家憂心沒有適當配套措施，中國商品依然會經由墨西哥、越南等國轉運流入美國市場。圖為美國總統拜登。(路透)

路透報導，拜登政府14日宣布針對中國電動車及其他關鍵商品加徵關稅，目的是保障國內生產製造業，不過美國官員和貿易專家憂心，倘若沒有切斷轉運或限制加工等配套措施，中國過剩的低價商品依然會經由墨西哥、越南和其他國家，流入美國市場。

曾在國際貨幣基金（IMF）負責中國事務的專家普拉薩（Eswar Prasad）表示：「新關稅政策可能阻止中國直接進口，但其中大部分商品可能會通過不受關稅限制的國家轉運進入美國。」

普拉薩補充，尤其墨西哥和越南，由於成本較低且距離較近，已經受益於不斷升溫的美中貿易關係緊張，而且兩國都需要避免「惹怒」華府，同時斬獲新的製造投資。

目前墨西哥已取代中國成為美國第一大進口國，2024年第一季進口自墨西哥的商品價值超過1150億美元，而中國則不到1000億美元。

現在美國不斷加大從墨西哥進口鋼鐵產品，而中國電動車製造商比亞迪則正在墨西哥物色廠址，興建供應美國市場的汽車製造廠，令外界越發關切墨西哥成為中國規避美國關稅的轉運中心。

路透上月報導指出，美國官員已施壓墨西哥，拒絕針對中國汽車製造商提供投資獎勵。

美國總統拜登宣布將中國電動車關稅稅率從目前的25%增加為100％；對半導體和太陽能電池提高到50%；並在未來2年內對中國電池核心礦物、天然石墨和電動車電池磁鐵徵收25%新關稅。

墨西哥 關稅 電動車

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