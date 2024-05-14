紐時分析：拜登的中國貿易戰與川普作法有何不同？

前總統川普(左)與拜登總統。(路透)

紐約時報14日分析，拜登 總統的中國貿易戰採取針對性策略(targeted approach)，與盟友聯手設法在掌握乾淨能源未來發展的競爭裡擊敗中國，前總統川普 的中國貿易戰目標則不一樣。

拜登政府14日宣布對規模180億中國產品加徵關稅 ，包括電動車關稅從25%調高至100%，鋼鋁產品關稅調至25%，半導體關稅也調至50%。

報導指出，拜登競選期間嚴厲批評川普打擊中國貿易，但拜登上台後卻延續川普對北京的貿易戰並且加碼，只是策略目標已有改變；川普想把外包到中國的製造業就業機會帶回美國，拜登則希望為特定高科技產業提升產量及就業機會，例如乾淨能源產業、電動車等，川普對於這些項目則興趣缺缺。

拜登將川普某些政策手段發揚光大，例如為中國貿易訂定更多限制，限縮美國科技銷售北京，同一時間還為努力與中國產品競爭的美國製造業者提供聯邦補助。

相較於川普單打獨鬥的作法，拜登策略最明顯的差異在於號召國際盟友共同反制中國。拜登與川普在2024年大選將再度交手，兩人都承諾將對中國貿易進一步施壓，兩人也都指責中國不公平貿易措施對美國勞工造成傷害。

拜登與川普的中國貿易策略三大異同點包括：

川普策略以關稅居多，貿易較少

川普對價值3600億中國產品祭出關稅，玩具、電子產品、家具等都包括在內，北京則以報復關稅還手。2020年，川普與中國官員達成協議，要求中方增購美國出口商品並且推動經濟改革。但拜登白宮國家經濟顧問布蘭納德(Lael Brainard)本周對媒體說，中國到頭來並未落實協議目標。

川普揚言如果再次執政將進一步切割中國貿易，對美中投資訂定限制並禁止進口中國鋼鐵、電子產品及製藥產品。他說，所有進口到美國的商品都將加徵10%關稅，不只是中國產品而已。

川普3月間接受CNBC專訪時稱，中國官員「對於我要加徵關稅嚇壞了」。他說，若不加徵關稅，「中國就像我們的頂頭上司」，況且拜登政府表現軟弱。

拜登以川普政策為基礎進一步擴大

拜登剛上台時曾討論是否取消川普任內的中國產品進口關稅，但後來打消念頭，如今反而加碼對包括太陽能板在內等中國產品提高關稅。

拜登政府官員以經濟原因做為說明，但拜登動作其實有著來自搖擺州的壓力，並希望在中國議題上能與川普媲美。拜登上個月對賓州鋼鐵工人發表演說時便喊出要對中國重金屬產品提高關稅，民調顯示拜登在賓州支持度落後。

盟友加入美國的對中貿易戰

拜登希望號召富裕民主國家共同在乾淨能源領域對抗中國，美國去年在七大(G7)工業國高峰會議提議各國訂定一致的補助條款，以便與中國對新興科技提供國家補助相互抗衡。現任與前任政府官員說，希望盟友合作延伸到關稅。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點