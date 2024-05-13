紐時民調：民主黨聯邦參議員候選人在4大關鍵州領先

紐約時報、費城詢問報以及謝納學院聯合民調顯示，民主黨聯邦參議員候選人在亞利桑納州、內華達州、賓州、威斯康辛州都領先共和黨對手。圖為亞利桑納州聯邦參議員選舉共和黨候選人雷克(Kari Lake)。(歐新社)

紐約時報、費城詢問報(Philadelphia Inquirer)以及謝納學院(Siena College)最新聯合民調顯示，民主黨 聯邦參議員 候選人在亞利桑納州、內華達州、賓州、威斯康辛州都領先共和黨 對手，支持度表現都勝過拜登總統。

紐約時報13日分析，這項最新關鍵州民調結果顯示，拜登在關鍵州支持度雖然落後前總統川普，但民主黨不見得因此在參院失去江山，尤其當現任民主黨參議員面對挑戰者是低知名度的共和黨員時，情勢特別明顯。

報導指出，調查結果顯示採取分裂投票(ticket-splitters)的選民並不多，在四個關鍵州裡打算投票給川普的選民當中，約10%支持民主黨籍參議員候選人，想要投給拜登的選民當中則有5%打算投票給共和黨籍參議員候選人。

紐約時報分析，儘管只有少數選民分裂投票，卻已足以讓民主黨保住參院多數席次。民主黨目前只以一席之差領先共和黨，這次選舉所有競爭激烈的選區必須全數獲勝才能守住多數黨地位。

現任民主黨賓州聯邦參議員凱西(Bob Casey)在最新聯合民調中獲得46%支持度，共和黨挑戰者、前任對沖基金經理麥考米克(David McCormick)支持度則有41%。拜登與川普在賓州的支持度各為44%、47%。

現任民主黨威斯康辛州聯邦參議員巴德溫(Tammy Baldwin)在民調中拿下49%支持度，共和黨對手、銀行家胡弗德(Eric Hovde)支持度40%。拜登與川普威斯康辛州支持度分別為47%、45%。

民調顯示，現任民主黨內華達州聯邦參議員羅森(Jacky Rosen)支持度40%，共和黨挑戰者、受傷退役軍人布朗(Sam Brown)支持度38%，尚未決定的選民則有23%。這項關鍵州最新民調裡，拜登在內華達州選情最艱難，支持度僅38%，川普支持度則有50%。

亞利桑納州聯邦參議員選舉中，現任亞州聯邦眾議員蓋耶哥(Ruben Gallego)代表民主黨迎戰曾任新聞主播的共和黨候選人雷克(Kari Lake)。

蓋耶哥在民調中獲得支持度45%，雷克支持度41%，14%受訪選民尚未決定。拜登與川普在亞利桑納州的支持度分別為42%、49%。