美國之音：只禁Tiktok還不夠 美需更全面數據隱私立法

有研究指出，Temu等中國熱門的應用程式，存在個人隱私洩漏風險。(路透)

美國之音引述一份最新研究報告指出，中國政府正在利用從Temu等熱門應用程式取得的數據，分析海外目標受眾的偏好、決策模式和社會趨勢，以進一步加強海外宣傳的角度與方向。專家因此認為，只禁止Tiktok還不夠，美國需要更全面的數據隱私立法保護個人隱私，阻止數據流向中國。

據美國之音報導，住在美國維吉尼亞州的劉先生一個月前下載了Temu的應用程式。但因對於在Temu上購物所收到的產品感到失望，劉先生迅速刪除了Temu的APP。但這並沒有減少他接到的詐騙電話和簡訊。

劉先生告訴美國之音說，「我下載完那個APP以後，我收到的詐騙電話比以前多了好多。估計我的信息已經洩漏給了無數個人。」

澳洲戰略政策研究所（ASPI）5月發布的報告稱，中國政府正在從熱門中國應用程式、遊戲和線上平台獲取海外用戶數據，以深入了解其信息活動目標受眾的偏好、行為和決策模式，來進一步完善海外宣傳。這些科技公司正在幫助中國政府擴大海外影響力，重塑全球信息生態系統。

這份題為《中國特色的真相與現實：協助中共宣傳活動的系統構件》的報告指出，中宣部和國家控制的宣傳單位與中國科技公司建立密切聯繫，這些公司與中國政府和警察部門共享商業數據，包括在美國擁有超過1億用戶的購物應用程式Temu的中國母公司拼多多 。

報導表示，這些公司生成和收集的用戶數據造成安全風險，並可能用於出現在其他應用程式中的有針對性的虛假信息活動。

這份報告指出，許多中國科技公司和遊戲開發商獲得政府補貼支持，他們在全球擴展的同時，背負推進中國「軟實力」的使命。中國政府投資生成式AI和線上遊戲等技術，以建立和維持對「中國敘事」的控制，並尋求對全球信息生態系統的主導地位。

報告表示，中國政府從「黨管媒體」進階到「黨管數據」，中共依賴中國技術提供商作為「未來全球信息和數據交換的基礎」。

新美國安全中心（Center for a New American Security）科技與國家安全項目研究員德雷塞爾 （Bill Drexel）說，人們不應低估中國政府取得用戶數據，用以加強海外宣傳的後果。這些數據告訴中國政府用戶各個方面的信息，包括他們感興趣的事物、心理狀態和動機。

德雷塞爾認為，這些信息以往被用在針對消費者的廣告上，同樣地，中國政府也能用在具有針對性的海外宣傳。因此只禁止Tiktok還不夠，因為還有其他中國應用程式可能洩漏用戶信息，美國需要更全面的數據隱私立法。

網路安全公司Sentinel One戰略諮詢顧問雷凱瑞（Dakota Cary）則提醒在美國批評中國政府的華人 ：不要在手機上下載Temu或拼多多等應用程式。因為中國政府正在積極識別這些海外華人，而下載這些應用程式會增加被中國政府識別位置和身分的風險，受到騷擾的風險比一般消費者更高。