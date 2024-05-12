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美最快14日公布對中新關稅 傳太陽能設備豁免

中央社／華盛頓舊金山13日綜合外電報導
拜登預計最快14日宣布就戰略產業對中國徵收新關稅。（路透）
拜登預計最快14日宣布就戰略產業對中國徵收新關稅。（路透）

總統拜登預計最快14日宣布就戰略產業對中國徵收新關稅，其中電動車的關稅將重達逾100%；據信部分太陽能產品將可從這波打擊豁免。

美國財經媒體引述知情人士透露，拜登政府經過近2年評估後，決定在關鍵領域加高關稅。中國電動車的整體關稅將從27.5%大幅提高為102.5%，其他一些目標產業的關稅也將增加1倍或2倍。

拜登及幕僚群最近幾周花很多時間敲定相關措施，包括要打擊的目標以及要避開哪些項目以免不利美國經濟成長。其中2名知情人士透露，行政部門已和太陽能產業打招呼，會將他們部分領域排除於關稅打擊範圍，包括用於製造太陽能板零件的裝置與器械，但不會調降既有關稅稅率。

豁免部分太陽能產品是業界遊說所致；他們說既有關稅已妨害拜登想從中國奪下清潔能源供應鏈的目標。

路透引述一名知情人士指出，預計14日發布的完整公告，仍會維持既有由前總統川普對許多中國商品加徵的關稅。

知情人士表示，拜登政府這次另就半導體等課徵新關稅，並加大打擊中國電動車。消息人士告訴路透，注射器和個人防護裝備等中製醫療用品也是新增關稅打擊範圍。

其中一名知情人士表示，在修改所謂的「301條款關稅」時，拜登政府將矛頭對準美方認為具戰略競爭和國家安全領域的產業。

參議院銀行委員會主席布朗（Sherrod Brown）希望拜登政府全面禁止進口中國電動車，理由是對美國人的個資構成風險。

美國將於今年11月舉行總統大選，尋求連任的民主黨籍總統拜登與共和黨參選人川普的做法區隔；白宮官員認川普提出的全面性關稅方案過於激進，且容易引發通膨。川普承諾對一切中國輸美商品徵收60%以上關稅。

白宮和美國貿易代表署均不願置評。

關稅 拜登 電動車

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