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人民日報：美炒作中國產能過剩 是大選候選人策略

中央社台北12日電
拜登總統。(美聯社)
拜登總統。(美聯社)

美媒先前報導，美國政府準備14日宣布對中國戰略性清潔能源產品調高關稅。中國官媒人民日報今天刊文表示，今年是美國大選年，此時拋出中國新能源「產能過剩」論調，是大選候選人為了贏得選戰勝利的重要策略。

人民日報今天刊登署名「鍾才文」的文章，指近期美國極力渲染所謂中國新能源「產能過剩」論調，引發一些國家跟風炒作，並指美國企圖聯合盟友夥伴推動對中國新能源產業脫鉤斷鏈，背後真正目的是通過不公平的非市場手段，遏制打壓中國先進製造業和新能源產業的發展。

文章表示，美國炒作中國新能源「產能過剩」的重要意圖，是扶持本土產業發展。美國民主、共和兩黨此前在維護傳統能源利益和推動清潔能源發展二者間左右搖擺，令很多新能源企業無所適從。

這篇文章指出，炒作中國新能源「產能過剩」，也是為了服務美國國內政治需要。目前美國國內經濟社會矛盾嚴重，對中國持續發展壯大的焦慮感和戒懼心加劇下，將中國作為「替罪羊」，把矛盾向外轉移，對中國「示強甩鍋」成為美國國內政治正確的自然選擇。

文章表示，今年是美國大選年，最終選舉結果將取決於幾個關鍵搖擺州的選情。根據美國一些網站最新民調顯示，民主、共和兩黨候選人在賓州、密西根等6個關鍵搖擺州的競爭極為膠著。而鋼鐵、燃油車等傳統產業和新能源汽車、鋰電池、光伏等新能源產業恰恰是支撐上述關鍵搖擺州經濟成長和就業民生的重要支柱，也面臨來自包括中國在內的國際競爭壓力。

美國此時拋出中國新能源「產能過剩」論調，正是美國大選候選人為了贏取選戰勝利、迎合關鍵搖擺州選民和利益相關方需要採取的重要策略。

文章表示，美國出於國內經濟、政治需要，無視市場規律和國際規則，渲染炒作中國新能源「產能過剩」，是經濟逆全球化和保護主義、單邊主義的新藉口，並不能使美國本土產業變得強大。

據美媒此前報導，拜登政府準備14日宣布對來自中國的戰略性清潔能源產品調高關稅，對中國電動車的關稅更將變為4倍，從約25%提高到約100%。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

搖擺州 關稅 拜登

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