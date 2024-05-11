拜登政府想用機密情報 交換以色列放棄進攻加薩拉法

四名知情人士透露，拜登政府提議用機密情報換取以色列暫緩進攻拉法。圖為國防軍戰車於8日集結在加薩南部邊境。(新華社)

華盛頓郵報報導，四名知情人士透露，拜登 政府提議用機密情報換取以色列 放棄進攻拉法，那些機密情報包含協助以色列國防軍定位哈瑪斯首領和隱密地道的情報。

以色列時報也報導，美國打算用情報交換國防軍放棄針對拉法的地面行動。

除此之外，不具名知情官員說，美國官員還表示願意提供數以千計的遮蓋物資，以利以色列建造帳篷城，並協助打造運送糧食、水和藥品的管道，以便撤離的巴勒斯坦 人有適合的避難之所。

目前大約130萬巴勒斯坦人在拉法避難，而自從以色列政府不斷強調無論如何都將進攻拉法以後，以美國為首的諸多盟國不斷施壓以色列暫緩行動，本周稍早，拜登政府擔心軍援被用於拉法行動，更停止對以色列運送炸彈。

如今，一名資深政府官員表示，美方現在更關注國防軍進攻拉法的形式。美國總統拜登及其資深幕僚過去幾周不斷提議，希望勸服以色列針對拉法的行動可以更有限度且有具體目標。

以色列政府表明將以「極端武力」進攻拉法，過去一周總理內唐亞胡採取系列措施，包含頻繁空襲拉法、占領拉法關口等，令華府憂心針對拉法的地面行動迫在眉睫。