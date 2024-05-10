聯大表決巴勒斯坦正式「入聯」獲壓倒支持 美、以反對

聯大10日表決決議案，要求安理會從寬重新考慮讓巴勒斯坦成為正式會員國，結果獲壓倒性同意通過。路透

聯合國 大會10日表決1項決議案，要求聯合國安全理事會重新考慮巴勒斯坦 成為聯合國正式會員國，投票結果以143票贊成、9票反對，以及25票棄權獲壓倒性通過。投反對票的有美國和以色列 。以色列外長卡茲隨即譴責聯大做成此一「荒謬」決定。

據路透及美國有線電視新聞網（CNN）等外媒10日報導，這項聯大最新決議並未賦予巴勒斯坦完全的會員地位與資格，僅承認巴勒斯坦符合入聯資格。此一由193國組成的聯大，所做的表決，可謂1項針對各國是否支持巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國的全球性調查。

在美國4月於安理會表決時動用其常任理事國的否決權，駁回有關巴勒斯坦申請入聯的決議案後，10日聯大的表決結果將有效地承認巴勒斯坦的國家地位。

該聯大決議指出，「巴勒斯坦國應獲承認入會」，建議安理會重新適宜地思考此事。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）在表決前在聯大發表演說，博得現場熱烈掌聲。他表示，「我們（巴勒斯坦人）要和平、我們要自由」，「投贊成票就是投給巴勒斯坦和巴人的生存，而非反對哪個國家」，「它（投贊成票）是投資和平」，「投贊成票是做正確的事」。

在表決前，美國常駐聯合國代表團對聯合國表明，即使表決通過，巴勒斯坦入聯申請也送交安理會，那美方將再次一票否決，甚至聲稱預料會重演前述4月的結果。美國代表團並宣稱，巴勒斯坦自治政府並不符合成為聯合國會員國的標準及要件，10日表決的決議案，亦未解決外界過去所提對巴勒斯坦作為聯合國會員國資格的關切與擔憂。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）6日則誇稱，若10日聯大表決通過，「依據美國法律」，他預料美國將刪減資助聯合國及其機構的經費。他10日在曼蘇爾後發言，指控聯大「撕碎」聯合國憲章，「不像話，（諸位）真該感到羞愧！」他甚至稱，「既然各位有很多人都『仇恨猶太人』，那你們其實也不在乎巴人並非愛好和平」。

巴勒斯坦自治政府2011年9月未能獲聯合國承認為獨立會員國，翌年聯合國決定將其原本的「非會員觀察員實體」地位，改為類似梵蒂岡的「非會員觀察員國」。