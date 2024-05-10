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美艦相隔近半年駛入西沙海域 解放軍稱警告驅離

中央社台北10日電
美國海軍第七艦隊勃克級導彈驅逐艦海爾賽號（USS Halsey）今天駛入南海的西沙群島主權爭議海域。路透
美國海軍第七艦隊勃克級導彈驅逐艦海爾賽號（USS Halsey）今天駛入南海的西沙群島主權爭議海域。路透

美國海軍第七艦隊勃克級導彈驅逐艦海爾賽號（USS Halsey）今天駛入南海的西沙群島主權爭議海域。這是相隔近半年，美國軍艦再度駛入西沙海域，解放軍宣稱組織海空兵力予以警告驅離。

海爾賽號8日通過台灣海峽，當時遭解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。相隔兩天，海爾賽號一路向南駛入西沙海域。中華民國、中國與越南都主張西沙海域是其領海。

解放軍南部戰區微信公眾號下午發布，南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校稱，5月10日，美「哈爾西號」（海爾賽號）導彈驅逐艦未經中國政府批准，「非法闖入中國西沙領海」，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視並警告驅離。

田軍里並稱，美方行徑嚴重侵犯中國主權和安全，是其大搞「航行霸權」、製造「南海軍事化」的又一鐵證，充分說明美國是不折不扣的「南海安全風險製造者」，是南海和平穩定的「最大破壞者」。南部戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

美軍第七艦隊官網隨後發表新聞稿稱，海爾賽號10日根據國際法在西沙群島附近的南海主張航行權利和自由。行動結束後，退出了過度聲索區並繼續在南海行動。這次航行自由行動（FONOP）挑戰了中國、台灣和越南對無害通過的限制，維護了國際法承認的權利、自由和合法使用海洋，挑戰中國對西沙群島直線基線（Straight baseline）的主張。

美國軍艦上次駛入西沙海域是2023年11月25日，當時執行美國航行自由行動任務的是哈伯號（USS Hopper）導彈驅逐艦。

解放軍 越南 中華民國

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