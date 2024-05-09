我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普18歲兒子拜倫 獲選共和黨佛州無選區代表

華郵獨家：川普向石油產業大亨爭取10億選舉贊助

華郵獨家：川普向石油產業大亨爭取10億選舉贊助

記者顏伶如／即時報導
圖為雪佛龍位於加州的煉油廠。(美聯社)
圖為雪佛龍位於加州的煉油廠。(美聯社)

華盛頓郵報9日獨家報導，前總統川普石油產業界大亨爭取10億元選舉贊助，並承諾再度執政之後將立即推翻拜登總統推動電動車、風力能源等曾經引發石油業界反對的環保政策。

上個月，川普在海湖莊園私人俱樂部(Mar-a-Lago)與全國知名的幾位石油大亨聚會時，其中一名石油業高層抱怨道，石油產業過去一年花了4億元向拜登政府遊說，卻還是面臨許多環保規範限制。報導指出，川普的答覆讓在場人士感到詫異。川普說，在座各位都非常有錢，應該籌措10億元協助重返白宮。

消息人士透露，川普在晚宴上對石油大亨承諾，一上台就會立即推翻拜登的數十項環保政策與規定，並且禁止環保新規立法；川普說，從稅務與法規等影響來看，10億元選舉贊助對石油產業來說是個划算的交易(deal)。

華盛頓郵報分析，川普毫不避諱地向石油大亨爭取選舉募款，顯示川普把選舉經費來源鎖定在石油產業，川普也尋求石油產業協助，為再度上台之後的環保施政擬訂計畫，包括取消拜登任內推動乾淨能源與電動車等重點政策。

拜登與川普的環保政策有著明顯反差。拜登曾說地球暖化造成「生存威脅」(existential threat)，拜登政府在過去三年拍板旨在降低空氣污染、溫室氣體排放、限制有毒化學物資、保護公共土地與水源等目標的100項環保新規。川普則批評氣候變遷是場「騙局」(hoax)，川普政府在四年裡廢除或削弱的環保規定累計超過125項。

拜登政府在過去幾個月加快腳步推翻川普政府的環保政策，並趕在11月大選之前推出多項新規。根據華盛頓郵報統計，拜登政府已經推翻川普任內27項與石油產業有關的規定，並且推出23項與石油產業有關的環保新規。以內政部為例，最近便下令阿拉斯加北極圈(Alaskan Arctic)1300萬英畝土地未來不准開採石油。

雖然石油產業對拜登政策頻頻抱怨，但美國目前石油產量卻超過其他國家，去年當中平均每天生產將近1300萬桶原油。石油龍頭企業艾克森美孚(ExxonMobil)與雪佛龍(Chevron)去年都創下十年來年度獲利新高。

報導指出，川普在海湖莊園晚宴中對石油界高層主管說，允許離岸探鑽、開採許可申請簡化以及環保政策規定鬆綁等改變，將讓石油產業在川普第二任期獲得更大利益。

拜登政府凍結液化天然氣( liquefied natural gas，LNG)新案審批，川普在晚宴中則承諾一上台便將立即推翻。川普對石油界高層說：「你們將在第一天就會看到。」

石油 川普 拜登

上一則

挺巴學運／眾院反猶調查聽證 公校領袖強力回應

延伸閱讀

威州已成兵家必爭之地 川普隻字不提富士康

威州已成兵家必爭之地 川普隻字不提富士康
川普再勝 干預喬州選舉案也延審 全案可能拖到大選後

川普再勝 干預喬州選舉案也延審 全案可能拖到大選後
拜登再訪灣區 出席2場競選招待會

拜登再訪灣區 出席2場競選招待會
拜登批威州投資案 鴻海：已投資10億美元 聘千名員工

拜登批威州投資案 鴻海：已投資10億美元 聘千名員工

熱門新聞

物價高漲，消費者購物都在精打細算。(美聯社)

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

2024-05-06 15:32
物價高漲，消費者購物都在精打細算，對品牌失去忠實，改買價格便宜的貨品，能省就省。(美聯社)

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

2024-05-06 10:54
(路透)

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

2024-05-04 10:02
拜登8日造訪威州。（美聯社）

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

2024-05-08 18:29
拜登(右)總統在日本首相岸田文雄(左)訪美之際，與日相一同召開記者會，(歐新社)

CNN：拜登批日本「仇外」

2024-05-02 09:49
社安金基金再過十年將用罄，除非國會設法解決。。(美聯社)

社安金福利2033年恐減21% 眾議員籲兩黨合力解決

2024-05-08 10:31

超人氣

更多 >
5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行
南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死
怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測
「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心
台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架

台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架