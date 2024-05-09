華郵獨家：川普向石油產業大亨爭取10億選舉贊助

圖為雪佛龍位於加州的煉油廠。(美聯社)

華盛頓郵報9日獨家報導，前總統川普 向石油 產業界大亨爭取10億元選舉贊助，並承諾再度執政之後將立即推翻拜登 總統推動電動車、風力能源等曾經引發石油業界反對的環保政策。

上個月，川普在海湖莊園私人俱樂部(Mar-a-Lago)與全國知名的幾位石油大亨聚會時，其中一名石油業高層抱怨道，石油產業過去一年花了4億元向拜登政府遊說，卻還是面臨許多環保規範限制。報導指出，川普的答覆讓在場人士感到詫異。川普說，在座各位都非常有錢，應該籌措10億元協助重返白宮。

消息人士透露，川普在晚宴上對石油大亨承諾，一上台就會立即推翻拜登的數十項環保政策與規定，並且禁止環保新規立法；川普說，從稅務與法規等影響來看，10億元選舉贊助對石油產業來說是個划算的交易(deal)。

華盛頓郵報分析，川普毫不避諱地向石油大亨爭取選舉募款，顯示川普把選舉經費來源鎖定在石油產業，川普也尋求石油產業協助，為再度上台之後的環保施政擬訂計畫，包括取消拜登任內推動乾淨能源與電動車等重點政策。

拜登與川普的環保政策有著明顯反差。拜登曾說地球暖化造成「生存威脅」(existential threat)，拜登政府在過去三年拍板旨在降低空氣污染、溫室氣體排放、限制有毒化學物資、保護公共土地與水源等目標的100項環保新規。川普則批評氣候變遷是場「騙局」(hoax)，川普政府在四年裡廢除或削弱的環保規定累計超過125項。

拜登政府在過去幾個月加快腳步推翻川普政府的環保政策，並趕在11月大選之前推出多項新規。根據華盛頓郵報統計，拜登政府已經推翻川普任內27項與石油產業有關的規定，並且推出23項與石油產業有關的環保新規。以內政部為例，最近便下令阿拉斯加北極圈(Alaskan Arctic)1300萬英畝土地未來不准開採石油。

雖然石油產業對拜登政策頻頻抱怨，但美國目前石油產量卻超過其他國家，去年當中平均每天生產將近1300萬桶原油。石油龍頭企業艾克森美孚(ExxonMobil)與雪佛龍(Chevron)去年都創下十年來年度獲利新高。

報導指出，川普在海湖莊園晚宴中對石油界高層主管說，允許離岸探鑽、開採許可申請簡化以及環保政策規定鬆綁等改變，將讓石油產業在川普第二任期獲得更大利益。

拜登政府凍結液化天然氣( liquefied natural gas，LNG)新案審批，川普在晚宴中則承諾一上台便將立即推翻。川普對石油界高層說：「你們將在第一天就會看到。」