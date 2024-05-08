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拜登批威州投資案 鴻海：已投資10億美元 聘千名員工

編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統拜登8日在威斯康辛州宣傳他的投資美國方案，他也與微軟一起宣布資料中心投資案。 (美聯社)
美國總統拜登8日在威斯康辛州宣傳他的投資美國方案，他也與微軟一起宣布資料中心投資案。 (美聯社)

美國總統拜登周三（8日）到威斯康辛州造勢，宣布微軟的33億美元資料中心投資案，抨擊競選對手川普任期內在同一地點吹噓的鴻海（2317）投資案沒有如承諾兌現。鴻海發出聲明指出，至今已在威州投資約10億美元，並支持其他科技公司在威州經營所需建立的基礎設施。

鴻海說：「我們為威斯康辛州有超過1,000名男性與女性在富士康工作，感到自豪。」

拜登與微軟總裁史密斯（Brad Smith）一起出席周三的活動，宣布微軟（Microsoft）計劃斥資33億美元在威州東南部的瑞辛郡（Racine）建立一座人工智慧（AI）資料中心。彭博資訊報導，微軟資料中心選擇的地點，正是鴻海曾經提案要進行大規模投資所在。前總統川普2018年參加了鴻海投資案的動土儀式，當時宣稱該案是他為美國帶來更多製造業就業機會的核心之舉。

拜登在這個搖擺州的活動上，批評川普所宣揚的鴻海投資，結果是一場「騙局」，並嘲笑這位前總統未能兌現承諾，沒有為威州帶來高薪就業機會、提振國內製造業。

彭博指出，鴻海一開始在威州的投資計畫，是同意要在密爾瓦基以南的農田上建立科技製造中心，進而創造多達1.3萬個高薪工作機會。但後來工期延宕、計畫調整，原始規劃的規模大大縮減。州政府一個機構表示，鴻海投資案到目前為止，只創造了1,000多個就業機會。

拜登在微軟威州資料中心投資案的發表會上說：「我的前任（川普）曾作出承諾。他落空的承諾比兌現的還多，把很多人，以及像瑞辛郡這樣的社區拋在腦後。在我的任期內，我們作出承諾並且兌現。」

微軟總裁史密斯在同是中西部地區的密西根州長大，他也提到了富士康在威州的困境。史密斯說，企業進行投資案時，不要口頭承諾太多，而是要實際上兌現更多，而且要與社區合作，「這是在這裡做生意的方式」。

投資 鴻海 微軟

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