「Foxconn成了con」看看川普和郭台銘那年威州動工合影

2018年，川普(左)與郭台銘在威州動土，川普以「世界第八大奇蹟」來宣傳這項呼應「美國製造」的大型投資案。 (美聯社)

拜登 總統8日赴威斯康辛州競選造勢，宣布微軟投資 33億美元建立人工智慧(AI)資料中心，前總統川普 與富士康母公司鴻海集團創辦人郭台銘2018年在這裡動土；拜登諷刺，川普口中的世界第八大奇蹟永遠不會實現，富士康(Foxconn)最終成了一場騙局(con)。

拜登表示，川普當時承諾，富士康要投資100億美元，並創造1.3萬個就業機會，他們手持金鏟來這裡「挖了個洞」，然後自己就掉進去了。

拜登說，川普放言打造世界第八大奇蹟，結果是百戶人家的房屋被推平，浪費數億美元的稅金來許下一個不會實現的計畫，「富士康最終成了一場騙局。」

時間回到2018年，川普與郭台銘在威州動土，川普以「世界第八大奇蹟」來宣傳這項呼應「美國製造」的大型投資案。

2017年，鴻海董事長郭台銘(左)與時任威斯康辛州長渥克(右)在密爾沃基美術館簽署合作備忘錄，在威州設面板廠。(本報資料照片)

2018年，川普(左)與郭台銘在威州動土，川普以「世界第八大奇蹟」來宣傳這項呼應「美國製造」的大型投資案。 (美聯社)

2018年，川普(左)與郭台銘在威州動土，川普以「世界第八大奇蹟」來宣傳這項呼應「美國製造」的大型投資案。圖為前總統川普（左）與鴻海董事長郭台銘（右二）在白宮宣布投資案後相互握手。(路透)

2018年，前總統川普總統在白宮宣布富士康將在威斯康辛州投資設廠。右為來自台灣的富士康/鴻海總裁郭台銘。左後為選區在威州的當時眾院議長萊恩。(美聯社)

鴻海規畫四年內投入百億美元，在瑞辛郡(Racine County)蒙特普萊森(Mount Pleasant)打造液晶顯示面板(LCD)工廠，將創造3000個就業機會，並有潛力在未來帶動1.3萬個工作機會；作為回報，威州將提供30億美元的租稅補貼。

截至目前，鴻海在威州園區有4棟建築，分別是先進製造工廠、智慧製造中心、多功能建築，以及外型如球體狀的高效能運算與資料中心；富士康未如預期生產LCD面板，反而縮減原先的投資計畫。

威斯康辛州富士康製造基地，2020呈現施工到一半的狀態。(路透)

富士康告訴美聯社，對威州投資已達10億美元，目前擁有千名員工。

拜登表示，傳說中的1.3萬個工作沒發生，威州還流失了逾千個工作機會。

拜登宣布，微軟將投資33億美元在這裡建造新的資料中心，預計會帶來2300個工作機會用以建設，接著雇用2000名員工投入運作。

拜登藉此抨擊川普，指川普許下很多承諾，跳票的比兌現的還多，瑞辛郡們被川普拋諸腦後；拜登說，他會做出並信守承諾。

拜登總統9日在搖擺州威斯康辛州與微軟總裁史密斯，宣布微軟計畫斥資33美元在威州拉辛郡興建人工智慧數據中心。(美聯社)