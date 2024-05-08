拜登宣布在富士康失敗項目同地點 蓋33億微軟數據中心

拜登8日造訪威州。（美聯社）

總統拜登 8日前往芝加哥之前，在威斯康辛州斯特凡特（Sturtevant）宣布，微軟 將投資33億元在當地建造一座新的人工智能設施。

2018年，時任總統的川普 在上述地點為台灣富士康的電子工廠破土動工。

拜登本人的競選連任活動，也在準備耗資1400萬元發動包括針對非裔、拉丁裔和亞裔選民的新一波廣告攻勢。

拜登前往威州的斯特凡特（Sturtevant），微軟公司決定在那裡建造一個價值33億元的數據中心，預計創造大約2000個工作崗位。

川普曾在當地大張旗鼓讚揚台灣電子巨頭富士康擬建造一座價值100億元的工廠，最終更將雇用一萬人，然而這一計畫從未完成。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）在接受美聯社採訪時表示，微軟 「堅定不移地致力於少承諾、多兌現」，他稱讚拜登政府和民主黨州長艾佛斯（Tony Evers）的經濟政策，為8日宣布的發展奠定了基礎。

川普在這次競選中沒有提到富士康，但這位共和黨前總統經常說，他在任時經濟狀況要好得多，如果他在2024年獲勝，經濟狀況還會更好。

威州共和黨國會眾議員斯蒂爾（Bryan Steil）代表拜登8日造訪的選區，他說，微軟的聲明對工人來說是件好事，但拜登正在借此掩蓋他未能控制通膨上升的事實。

斯特凡特所在的瑞辛郡（Racine County)是一個關鍵地點。在過去33位總統候選人中，除了五位之外，都得到當地的支持也順利當選總統。

川普是五位最終未選上總統的候選人之一。他雖然在瑞辛郡的得票多，但卻輸掉了總統選舉。 拜登是自1976年以來第一位在沒有贏得瑞辛郡的情況下，贏得威斯康辛州選舉的民主黨人。

預計威州的選情將十分膠著，在過去六屆總統選舉中，威州有四屆以不到一個百分點的差距決定勝負。 拜登在 2020 年以不到 2.1萬 票獲勝。 馬奎特大學（Marquette University）最近的一項民調顯示，威州的共和黨選民對選舉的熱情略高於民主黨。

與此同時，拜登的連任團隊正在加強對少數族裔選民的廣播宣傳，繼3月初發表國情咨文後開始了耗資3000萬元拉票文宣後，新一輪的廣告攻勢於8日啟動。

據拜登的競選團隊稱，從8日開始，拜登將投入1400萬元的競選資金，其中很大一部分將用於非裔和拉美裔媒體以及亞裔紙媒和電台。

競選官員還表示，拜登將繼續有針對性地接受主要服務於少數族裔受眾的媒體採訪，同時競選團隊計畫在5月啟動更多關注特定選民群體的聯盟小組。

拜登競選團隊的主管卡尼寧（Dan Kanninen）稱，到5月底，拜登的連任活動將擁有200多個辦事處和大約500名工作人員。 這些數字包括在密西根州、亞利桑納州和北卡羅來納州等民主黨歷來不投資地區設立的辦事處。

雖然拜登8日在威州的講話是白宮正式活動的一部分，但這一站將突顯拜登為威斯康辛州家庭取得的進步，並與川普的失敗作出對比。

微軟的史密斯表示，到今年年底，威州新數據中心的第一階段將帶來2300個主要是建築業的工作崗位。

雖然微軟一直在全球各地加緊建設人工智能驅動的數據中心，但威州這個數據中心比許多數據中心更重要，因為這裡有更多的土地，最終還能獲得電力供應，史密斯說，他小時候就住在數據中心的建設區域。

不過，即使是最強大的數據中心，一旦投入運營，通常也只雇用相對較少的全職員工進行監管。

史密斯說，微軟將從密爾瓦基和芝加哥的高技能工人中抽調約500人到新中心工作。

不過，他說，對該地區影響更大的是技術本身，以及為使中西部上半部地區做好應對技術影響的準備，並進行的更廣泛投資。

史密斯說，此舉將關係到威州、密西根州、賓州和俄亥俄州等地製造業的競爭力。