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美國無人船擴軍步履蹣跚 恐不利牽制中國攻台

中央社華盛頓6日綜合外電報導

根據一些美國官員及企業高層，由於國防部堅守大型造船計畫，海軍在建立無人載具艦隊上步履蹣跚。在無人船重塑海戰方式之際，這不僅暴露美方弱點，也可能不利牽制中國攻台。

路透報導，美國海軍無人載具顧問、華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）高級研究員克拉克（Bryan Clark）指出，一大批小型無人船既能為航空母艦、潛艦等搭載人員的寶貴資產提供保護屏障，也能在中國試圖侵台時擾亂運兵船。

克拉克估算，美國海軍的海面及水下小型無人船約各有100艘可供使用，中國的無人載具也差不多是這個數量，但正迅速增加。

美國國防部發言人帕宏（Eric Pahon）告訴路透，國防部正在將它從烏克蘭與紅海學到的教訓，納入應對中國海軍力量在太平洋日益壯大的計畫。

反映美國國防部意向，副部長希克斯（Kathleen Hicks）去年8月宣布一項名為「複製者」（Replicator）的計畫，在未來18至24個月裡，部署數百艘相對便宜的小型海空無人機，應對中國日益增長的軍事威脅。

路透訪問了十多位對美國無人船計畫有直接了解的人，包括海軍官員、國防部官員與無人船企業高層。根據這些人，國防部公開展示決心，卻也掩蓋了海軍多年來一直對建立無人載具艦隊猶豫不決，即便有警告一再指出，這將是未來的海戰方式。

2名海軍消息人士及3位無人船製造商高層提到，進展的最大阻礙在於國防部預算編列時，優先考慮傳統國防承包商建造的大型船艦與潛艦。

發言人表示，海軍今年預算有1億7200萬美元用於中小型水下無人船，2025年則將降至1億180萬美元。在美國總統拜登（Joe Biden）政府提出的2025年海軍採購預算630億美元中，這僅占一小部分。

此外，消息人士還說，海軍曾受訓遠端操作駕駛無人船，或分析從無人船攝影機與感應器傳回大量數據的人員也不足夠。

國防部 預算 拜登

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